В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса
ФСБ задержала еще двух сотрудников по делу челябинского миндортранса
© УФСБ России по Челябинской областиЗадержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
© УФСБ России по Челябинской области
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также экс-сотрудник задержаны по делу о присвоении, которое расследуется в отношении министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева.
"Задержаны первый замначальника правового управления Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления Ирина Клементьева и экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО "ЮжУралАвтобан" Константин Жаботинский", - сказал собеседник агентства.
Сотрудниками ФСБ в рамках сопровождения уголовного дела проведены обыски в местах работы и проживания фигурантов, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавил он.
В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Как сообщалось, Мещанский суд Москвы 21 февраля по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, а также других фигурантов: его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.