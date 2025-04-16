https://ria.ru/20250416/chelyabinsk-2011548001.html

В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса

В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса - РИА Новости, 16.04.2025

В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса

Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также экс-сотрудник задержаны по делу о присвоении, которое расследуется в РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:25:00+03:00

2025-04-16T12:25:00+03:00

2025-04-16T12:40:00+03:00

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жкх

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россия

москва

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

ирина клементьева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также экс-сотрудник задержаны по делу о присвоении, которое расследуется в отношении министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева. "Задержаны первый замначальника правового управления Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления Ирина Клементьева и экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО "ЮжУралАвтобан" Константин Жаботинский", - сказал собеседник агентства. Сотрудниками ФСБ в рамках сопровождения уголовного дела проведены обыски в местах работы и проживания фигурантов, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавил он. В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Как сообщалось, Мещанский суд Москвы 21 февраля по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, а также других фигурантов: его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.

https://ria.ru/20250416/cheljabinsk-2011511525.html

https://ria.ru/20250416/pozhar-2011507968.html

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происшествия, жкх, челябинская область, россия, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), ирина клементьева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)