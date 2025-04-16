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В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса - РИА Новости, 16.04.2025
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12:25 16.04.2025 (обновлено: 12:40 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/chelyabinsk-2011548001.html
В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса
В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса - РИА Новости, 16.04.2025
В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса
Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также экс-сотрудник задержаны по делу о присвоении, которое расследуется в РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:25:00+03:00
2025-04-16T12:40:00+03:00
происшествия
жкх
челябинская область
россия
москва
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
ирина клементьева
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также экс-сотрудник задержаны по делу о присвоении, которое расследуется в отношении министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева. "Задержаны первый замначальника правового управления Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления Ирина Клементьева и экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО "ЮжУралАвтобан" Константин Жаботинский", - сказал собеседник агентства. Сотрудниками ФСБ в рамках сопровождения уголовного дела проведены обыски в местах работы и проживания фигурантов, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавил он. В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Как сообщалось, Мещанский суд Москвы 21 февраля по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, а также других фигурантов: его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
https://ria.ru/20250416/cheljabinsk-2011511525.html
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происшествия, жкх, челябинская область, россия, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), ирина клементьева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Россия, Москва, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Ирина Клементьева, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Челябинской области задержали новых фигурантов по делу миндортранса

ФСБ задержала еще двух сотрудников по делу челябинского миндортранса

© УФСБ России по Челябинской областиЗадержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© УФСБ России по Челябинской области
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также экс-сотрудник задержаны по делу о присвоении, которое расследуется в отношении министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева.
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"Задержаны первый замначальника правового управления Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления Ирина Клементьева и экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО "ЮжУралАвтобан" Константин Жаботинский", - сказал собеседник агентства.
Сотрудниками ФСБ в рамках сопровождения уголовного дела проведены обыски в местах работы и проживания фигурантов, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавил он.
В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Как сообщалось, Мещанский суд Москвы 21 февраля по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, а также других фигурантов: его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
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