https://ria.ru/20250416/burya-2011512045.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 16.04.2025

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:01:00+03:00

2025-04-16T10:01:00+03:00

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космос - риа наука

земля

евгений тишковец

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга", — сказал он.По словам синоптика, максимальные геомагнитные возмущения ожидаются сегодня утром — до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря). Ночью и утром 17 апреля они ослабнут до G2 и G1 (средняя и слабая). Конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний, подчеркнул Тишковец. Вероятность его появления в ночь на 16 и 17 апреля одна из самых высоких за последние месяцы. Причем сияние возможно даже в средних широтах, уточнил специалист.

https://ria.ru/20250415/magnitnye_buri-2006691403.html

https://ria.ru/20250416/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, евгений тишковец