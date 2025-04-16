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На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 16.04.2025
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10:01 16.04.2025 (обновлено: 12:15 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/burya-2011512045.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 16.04.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:01:00+03:00
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космос - риа наука
земля
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга", — сказал он.По словам синоптика, максимальные геомагнитные возмущения ожидаются сегодня утром — до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря). Ночью и утром 17 апреля они ослабнут до G2 и G1 (средняя и слабая). Конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний, подчеркнул Тишковец. Вероятность его появления в ночь на 16 и 17 апреля одна из самых высоких за последние месяцы. Причем сияние возможно даже в средних широтах, уточнил специалист.
https://ria.ru/20250415/magnitnye_buri-2006691403.html
https://ria.ru/20250416/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, евгений тишковец
Космос - РИА Наука, Земля, Евгений Тишковец
На Земле началась магнитная буря

Синоптик Тишковец: на Земле началась мощная магнитная буря

© Getty Images / DrPixelАктивность солнечной поверхности
Активность солнечной поверхности - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Getty Images / DrPixel
Активность солнечной поверхности. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга", — сказал он.
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По словам синоптика, максимальные геомагнитные возмущения ожидаются сегодня утром — до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря). Ночью и утром 17 апреля они ослабнут до G2 и G1 (средняя и слабая).
Конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний, подчеркнул Тишковец. Вероятность его появления в ночь на 16 и 17 апреля одна из самых высоких за последние месяцы. Причем сияние возможно даже в средних широтах, уточнил специалист.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

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