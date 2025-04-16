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Британский суд постановил, что понятие "женщина" не включает трансгендеров - РИА Новости, 16.04.2025
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14:24 16.04.2025 (обновлено: 14:25 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/britaniya-2011574010.html
Британский суд постановил, что понятие "женщина" не включает трансгендеров
Британский суд постановил, что понятие "женщина" не включает трансгендеров - РИА Новости, 16.04.2025
Британский суд постановил, что понятие "женщина" не включает трансгендеров
Только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:24:00+03:00
2025-04-16T14:25:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный суд. "Лицо с сертификатом о признании смены пола на женский не подпадает под определение "женщины" применительно к недискриминации по половому признаку в 11 разделе закона 2010 года", - говорится в решении суда. Понятие "женщина" включает только "биологических женщин", поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин, единогласно постановил суд. Понятие "мужчина" и "пол" также относятся исключительно к биологическому полу, следует из решения. Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией "За женщин Шотландии" ("For Women Scotland") и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.
https://ria.ru/20250409/dugin-2010149797.html
https://ria.ru/20250313/sud-2004873916.html
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шотландия, в мире, великобритания, общество, трансгендер
Шотландия, В мире, Великобритания, Общество, трансгендер
Британский суд постановил, что понятие "женщина" не включает трансгендеров

Британский верховный суд отнес к женскому полу только биологических женщин

© Flickr / Cardinal Canary Британский и шотландский флаги
Британский и шотландский флаги - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Flickr / Cardinal Canary
Британский и шотландский флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный суд.
"Лицо с сертификатом о признании смены пола на женский не подпадает под определение "женщины" применительно к недискриминации по половому признаку в 11 разделе закона 2010 года", - говорится в решении суда.
Флаг - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Понятие "женщина" включает только "биологических женщин", поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин, единогласно постановил суд. Понятие "мужчина" и "пол" также относятся исключительно к биологическому полу, следует из решения.
Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией "За женщин Шотландии" ("For Women Scotland") и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.
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