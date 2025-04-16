https://ria.ru/20250416/britaniya-2011481211.html

Уволенного из-за комментариев в WhatsApp британского чиновника не накажут

Уволенного из-за комментариев в WhatsApp британского чиновника не накажут - РИА Новости, 16.04.2025

Уволенного из-за комментариев в WhatsApp британского чиновника не накажут

Бывший парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн, уволенный за оскорбительные комментарии в мессенджере... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T00:32:00+03:00

2025-04-16T00:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн, уволенный за оскорбительные комментарии в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), избежит дальнейших мер со стороны полицейского ведомства, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя полиции. Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Гвинн был уволен с поста парламентского заместителя министра общественного здравоохранения Великобритании после оскорбительных комментариев, размещенных им в группе в мессенджере WhatsApp. Согласно изданию, речь идет о сообщениях чиновника в группе мессенджера, созданной в 2019 году, в одном из комментариев тот выразил надежду на "скорую смерть" 72-летней женщины, обратившейся по вопросу, связанному с мусорными баками. "После полученных жалоб, касающихся недавно опубликованной беседы в WhatsApp, старший следователь по делу приступил к изучению её содержания. В результате этой оценки полиция Большого Манчестера пришла к выводу, что никаких дальнейших действий предприниматься не будет", - заявил изданию представитель полиции графства Большой Манчестер. По словам представителя, лицам, направившим жалобу, сообщили о принятом решении. При этом Telegraph отмечает, что парламентские органы власти ведут следствие в отношении чиновника. В феврале комитет британского парламента по стандартам поведения начал расследование в отношении уволенного замминистра здравоохранения Эндрю Гвинна. Отмечалось, что комиссар расследует "действия, наносящие значительный ущерб репутации палаты (общин - ред.) или в общем ее членов".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html

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