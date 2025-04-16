Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона с Маском, пишет Axios
Axios: Трамп отменил брифинг Пентагона с Маском по теме возможной войны с КНР
© Getty Images / Marc PiaseckiИлон Маск
© Getty Images / Marc Piasecki
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона, на котором миллиардеру и главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску якобы должны были раскрыть секретные планы Вашингтона на случай конфликта с Китаем, утверждает портал Axios со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что во время визита Маску якобы должны были раскрыть секретные планы США на случай конфликта с Китаем, что вызвало обеспокоенность из-за его деловых интересов в КНР. Трамп и министр обороны Хегсет решительно отвергли достоверность этой публикации.
"Какого черта тут делает Маск? Убедитесь, что он не придет", - приводит слова Трампа собеседник портала, указывающего на то, что президент "лично приказал сотрудникам отменить" встречу.
По его словам, американский президент "все еще очень любит Илона", однако определенные "красные линии" есть и для него.
При этом, комментируя ситуацию ранее, Трамп утверждал, что "никогда не допустил бы" раскрытия таких данных Маску, учитывая их чувствительный характер. Сам Маск заявил, что с нетерпением ждет уголовного преследования сотрудников Пентагона, которые сообщают газете New York Times ложную информацию.
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