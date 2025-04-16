Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/bpla-2011598191.html
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников
Опасность атаки украинских беспилотников отменили на территории Шуи в Ивановской области, сообщили в администрации города. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:46:00+03:00
2025-04-16T15:46:00+03:00
шуя
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011528437_0:12:806:465_1920x0_80_0_0_f7fd2f790538f058e6c05fdbfa5e6f36.jpg
КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Опасность атаки украинских беспилотников отменили на территории Шуи в Ивановской области, сообщили в администрации города. "Отбой опасности БПЛА", - сообщили в Telegram-канале городской администрации. Предостережение действовало более шести часов. Как заявляло Минобороны, 16 апреля ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над территорией Ивановской области. Администрация Шуи сообщала, что погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь, эвакуация не объявлялась.
https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011490277.html
шуя
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011528437_0:0:806:606_1920x0_80_0_0_46817ca648acebeb553e132962a05440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шуя, ивановская область
Шуя, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников

Власти Ивановской области отменили опасность атаки украинских БПЛА в Шуе

© СоцсетиУкраинский беспилотник над Ивановской областью. Кадр видео
Украинский беспилотник над Ивановской областью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Соцсети
Украинский беспилотник над Ивановской областью. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Опасность атаки украинских беспилотников отменили на территории Шуи в Ивановской области, сообщили в администрации города.
"Отбой опасности БПЛА", - сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Предостережение действовало более шести часов.
Как заявляло Минобороны, 16 апреля ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над территорией Ивановской области. Администрация Шуи сообщала, что погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь, эвакуация не объявлялась.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года
Вчера, 04:54
 
ШуяИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала