https://ria.ru/20250416/bpla-2011598191.html

В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников

В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025

В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников

Опасность атаки украинских беспилотников отменили на территории Шуи в Ивановской области, сообщили в администрации города. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:46:00+03:00

2025-04-16T15:46:00+03:00

2025-04-16T15:46:00+03:00

шуя

ивановская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011528437_0:12:806:465_1920x0_80_0_0_f7fd2f790538f058e6c05fdbfa5e6f36.jpg

КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Опасность атаки украинских беспилотников отменили на территории Шуи в Ивановской области, сообщили в администрации города. "Отбой опасности БПЛА", - сообщили в Telegram-канале городской администрации. Предостережение действовало более шести часов. Как заявляло Минобороны, 16 апреля ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над территорией Ивановской области. Администрация Шуи сообщала, что погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь, эвакуация не объявлялась.

https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011490277.html

шуя

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шуя, ивановская область