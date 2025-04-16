https://ria.ru/20250416/bpla-2011598191.html
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников
Опасность атаки украинских беспилотников отменили на территории Шуи в Ивановской области, сообщили в администрации города. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:46:00+03:00
2025-04-16T15:46:00+03:00
2025-04-16T15:46:00+03:00
шуя
ивановская область
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КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Опасность атаки украинских беспилотников отменили на территории Шуи в Ивановской области, сообщили в администрации города. "Отбой опасности БПЛА", - сообщили в Telegram-канале городской администрации. Предостережение действовало более шести часов. Как заявляло Минобороны, 16 апреля ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над территорией Ивановской области. Администрация Шуи сообщала, что погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь, эвакуация не объявлялась.
https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011490277.html
шуя
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шуя, ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки украинских беспилотников
Власти Ивановской области отменили опасность атаки украинских БПЛА в Шуе