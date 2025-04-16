https://ria.ru/20250416/bpla-2011527301.html
В Ивановской области после атаки БПЛА есть пострадавшие
В Ивановской области после атаки БПЛА есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025
В Ивановской области после атаки БПЛА есть пострадавшие
Два человека пострадали в Ивановской области в результате атаки украинских беспилотников утром в среду, им оказана медпомощь, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:51:00+03:00
2025-04-16T10:51:00+03:00
2025-04-16T12:12:00+03:00
ивановская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011528437_0:12:806:465_1920x0_80_0_0_f7fd2f790538f058e6c05fdbfa5e6f36.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Ивановской области в результате атаки украинских беспилотников утром в среду, им оказана медпомощь, сообщили в правительстве региона."По оперативным данным штаба, погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь", — сообщили в Telegram-канале правительства Ивановской области.
https://ria.ru/20250416/pvo-2011517058.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011528437_0:0:806:606_1920x0_80_0_0_46817ca648acebeb553e132962a05440.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия
Ивановская область, Происшествия
В Ивановской области после атаки БПЛА есть пострадавшие
Два человека пострадали в Ивановской области после атаки украинских БПЛА