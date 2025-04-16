https://ria.ru/20250416/bpla-2011527301.html

В Ивановской области после атаки БПЛА есть пострадавшие

В Ивановской области после атаки БПЛА есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025

В Ивановской области после атаки БПЛА есть пострадавшие

Два человека пострадали в Ивановской области в результате атаки украинских беспилотников утром в среду, им оказана медпомощь, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:51:00+03:00

2025-04-16T10:51:00+03:00

2025-04-16T12:12:00+03:00

ивановская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Ивановской области в результате атаки украинских беспилотников утром в среду, им оказана медпомощь, сообщили в правительстве региона."По оперативным данным штаба, погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь", — сообщили в Telegram-канале правительства Ивановской области.

https://ria.ru/20250416/pvo-2011517058.html

ивановская область

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ивановская область, происшествия