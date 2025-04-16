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В Минприроды назвали численность бобров в России
В Минприроды назвали численность бобров в России - РИА Новости, 16.04.2025
В Минприроды назвали численность бобров в России
Количество речных бобров в России выросло на 30% за 10 лет и достигло почти 804 тысяч особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:00:00+03:00
2025-04-16T03:00:00+03:00
2025-04-16T03:00:00+03:00
россия
поволжье
иркутская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Количество речных бобров в России выросло на 30% за 10 лет и достигло почти 804 тысяч особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. "В 2024 году численность бобров в России составила 803,9 тысячи особей, что на 30% выше оценки 2014 года. Из общей численности доля европейского бобра составляет около 99%, канадского – немногим более 1%. Численность европейского бобра за десятилетний период выросла с 606 тысяч особей до 795,2 тысячи особей или на 31,2%", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего бобров живет в Поволжье - 205,7 тысячи особей - и Центральной России – 197,9 тысячи. В Северо-Западном и Сибирском федеральном округах количество бобров оценивается в 152,6 и 166,5 тысячи особей соответственно. По данным министерства, численность канадского бобра в России составляет 8,7 тысячи особей. Он обитает в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Иркутской областях, Хабаровском крае.
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россия, поволжье, иркутская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Поволжье, Иркутская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Минприроды назвали численность бобров в России
Минприроды: численность бобров в России достигла почти 804 тысяч особей