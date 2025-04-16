https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011560770.html
Над Брянской областью и Крымом сбили два украинских беспилотника
Над Брянской областью и Крымом сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 16.04.2025
Над Брянской областью и Крымом сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:28:00+03:00
2025-04-16T13:28:00+03:00
2025-04-16T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого апреля с 12.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Брянской области и один – над территорией Республики Крым" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Над Брянской областью и Крымом сбили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью и Крымом