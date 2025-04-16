https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011498485.html

ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями

ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями - РИА Новости, 16.04.2025

ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:15:00+03:00

2025-04-16T08:15:00+03:00

2025-04-16T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

рязанская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тульская область

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого апреля 2025 года с 6.35 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Тульской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

россия

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, рязанская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область