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ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями
ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями - РИА Новости, 16.04.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:15:00+03:00
2025-04-16T08:15:00+03:00
2025-04-16T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого апреля 2025 года с 6.35 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Тульской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рязанская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область
ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской и Рязанской областями
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