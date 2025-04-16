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Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 16.04.2025 (обновлено: 09:34 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011495464.html
Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили ночью 26 дронов ВСУ над шестью регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:12:00+03:00
2025-04-16T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили ночью 26 дронов ВСУ над шестью регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, безопасность, воронежская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили ночью 26 дронов ВСУ над шестью регионами, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Военные ликвидировали:
  • девять БПЛА — над Воронежской областью;
  • восемь — над Белгородской областью;
  • четыре беспилотника — над Курской областью;
  • по два — над Липецкой областью и Крымом;
  • один дрон — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
В Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВоронежская областьБелгородская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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