https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011495464.html

Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025

Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили ночью 26 дронов ВСУ над шестью регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:12:00+03:00

2025-04-16T07:12:00+03:00

2025-04-16T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

воронежская область

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили ночью 26 дронов ВСУ над шестью регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воронежская область

белгородская область

курская область

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2025

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россия, безопасность, воронежская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины