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Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили ночью 26 дронов ВСУ над шестью регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:12:00+03:00
2025-04-16T07:12:00+03:00
2025-04-16T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили ночью 26 дронов ВСУ над шестью регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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россия, безопасность, воронежская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 26 украинских беспилотников