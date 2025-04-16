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Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 16.04.2025 (обновлено: 05:09 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011490277.html
Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года
Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года - РИА Новости, 16.04.2025
Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года
Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, подсчитало РИА... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:54:00+03:00
2025-04-16T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, подсчитало РИА Новости. Только этой весной, в марте и в первой половине апреля, киевский режим запустил по Курской области 303 беспилотника, выяснило агентство.В ночь на вторник Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ с применением 109 беспилотников. В результате в Курске погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Загорелись несколько домов, в том числе многоквартирные, целью удара также стал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. В одной из девятиэтажек в Курске в некоторых квартирах оказались разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы. Кроме того, как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, украинские беспилотники осуществили сброс в Рыльске, загорелись несколько частных домов.Предыдущая крупная атака была 11 марта, когда силы ПВО сбили над Курской областью 126 БПЛА.Все беспилотники были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО.
https://ria.ru/20250416/opasnost-2011489408.html
https://ria.ru/20250416/opasnost-2011486987.html
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курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года

ВСУ совершили более 500 атак БПЛА по Курской области с начала года

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, подсчитало РИА Новости.
Только этой весной, в марте и в первой половине апреля, киевский режим запустил по Курской области 303 беспилотника, выяснило агентство.
Прохожие на улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников
04:36
В ночь на вторник Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ с применением 109 беспилотников. В результате в Курске погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Загорелись несколько домов, в том числе многоквартирные, целью удара также стал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.
В одной из девятиэтажек в Курске в некоторых квартирах оказались разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы. Кроме того, как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, украинские беспилотники осуществили сброс в Рыльске, загорелись несколько частных домов.
Предыдущая крупная атака была 11 марта, когда силы ПВО сбили над Курской областью 126 БПЛА.
Все беспилотники были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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