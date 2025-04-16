https://ria.ru/20250416/bespilotniki-2011490277.html

Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года

Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года - РИА Новости, 16.04.2025

Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года

Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, подсчитало РИА... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T04:54:00+03:00

2025-04-16T04:54:00+03:00

2025-04-16T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, подсчитало РИА Новости. Только этой весной, в марте и в первой половине апреля, киевский режим запустил по Курской области 303 беспилотника, выяснило агентство.В ночь на вторник Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ с применением 109 беспилотников. В результате в Курске погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Загорелись несколько домов, в том числе многоквартирные, целью удара также стал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. В одной из девятиэтажек в Курске в некоторых квартирах оказались разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы. Кроме того, как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, украинские беспилотники осуществили сброс в Рыльске, загорелись несколько частных домов.Предыдущая крупная атака была 11 марта, когда силы ПВО сбили над Курской областью 126 БПЛА.Все беспилотники были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО.

https://ria.ru/20250416/opasnost-2011489408.html

https://ria.ru/20250416/opasnost-2011486987.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины