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В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 16.04.2025 (обновлено: 17:09 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/bespilotnik-2011617848.html
В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль
В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль - РИА Новости, 16.04.2025
В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Рыльске Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:44:00+03:00
2025-04-16T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 16 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Рыльске Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки. Сегодня в Рыльске вражеский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС. В результате атаки машина сгорела. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание", — написал он. По словам врио губернатора, пострадавших нет. Хинштейн подчеркнул, что противник не оставляет попыток разрушить российскую инфраструктуру и причинить вред людям, и призвал жителей области соблюдать все меры безопасности.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рыльск, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль

Хинштейн: ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС в Рыльске

© Александр Хинштейн/TelegramСгоревший автомобиль после атаки беспилотника ВСУ в городе Рыльске Курской области. 16 апреля 2025
Сгоревший автомобиль после атаки беспилотника ВСУ в городе Рыльске Курской области. 16 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Сгоревший автомобиль после атаки беспилотника ВСУ в городе Рыльске Курской области. 16 апреля 2025
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КУРСК, 16 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Рыльске Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки. Сегодня в Рыльске вражеский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС. В результате атаки машина сгорела. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание", — написал он.
По словам врио губернатора, пострадавших нет.
Хинштейн подчеркнул, что противник не оставляет попыток разрушить российскую инфраструктуру и причинить вред людям, и призвал жителей области соблюдать все меры безопасности.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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