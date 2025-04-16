https://ria.ru/20250416/bespilotnik-2011617848.html

В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль

В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль - РИА Новости, 16.04.2025

В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Рыльске Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:44:00+03:00

2025-04-16T16:44:00+03:00

2025-04-16T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 16 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Рыльске Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки. Сегодня в Рыльске вражеский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС. В результате атаки машина сгорела. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание", — написал он. По словам врио губернатора, пострадавших нет. Хинштейн подчеркнул, что противник не оставляет попыток разрушить российскую инфраструктуру и причинить вред людям, и призвал жителей области соблюдать все меры безопасности.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльск

курская область

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рыльск, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)