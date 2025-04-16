https://ria.ru/20250416/bespilotnik-2011488678.html

Лаборатория фонда НТИ выпустила новый грузовой беспилотник

Лаборатория фонда НТИ выпустила новый грузовой беспилотник - РИА Новости, 16.04.2025

Лаборатория фонда НТИ выпустила новый грузовой беспилотник

Инженеры компании "Лаборатория будущего" разработали при поддержке фонда НТИ новую беспилотную авиационную систему "Грузовик М500", которая предназначена для... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T04:13:00+03:00

2025-04-16T04:13:00+03:00

2025-04-16T04:13:00+03:00

технологии

абу-даби

павел камнев

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Инженеры компании "Лаборатория будущего" разработали при поддержке фонда НТИ новую беспилотную авиационную систему "Грузовик М500", которая предназначена для дистанционной доставки грузов весом до 50 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда НТИ. "Грузовик М500" может преодолевать расстояние до семи километров с максимальным весом на борту. При снижении нагрузки дальность полета увеличивается до 10 километров. Скорость полета составляет 40 километров в час при максимальной нагрузке и 60 километров в час без нее. Новая модель оснащена восемью электрическими двигателями и таким же количеством пропеллеров, тепловизионной камерой для работы ночью, видеокамерой, модулем сброса груза. Беспилотник разработан на смену применяемой сегодня БАС "Муравей", - рассказал коммерческий директор "Лаборатории будущего" Павел Камнев. По его словам, основная задача беспилотника - повысить грузоподъемность для расширения перечня доставляемых грузов. Так, БАС "Муравей" на протяжении 2024 года выполнял работы по доставке медицинских грузов до удаленных фельдшерско-акушерские пункты в ХМАО, тогда грузоподъемность составляла 10-15 килограммов. "В связи с расширением географии работ и востребованностью большей грузоподъемности был разработан и запущен в серию новый "Грузовик М500", который стал базовой моделью новой линейки грузовых дронов", - отметил представитель фонда НТИ. Также в эту линейку входят такие модели-тяжеловесы как "Грузовик М700" и "Грузовик М1000" с грузоподъемностью 70 и 100 килограммов соответственно. "В первую очередь "Грузовик М500" будет использоваться в рамках продолжения логистических миссий по доставке медикаментов и продуктов питания. Есть запрос на применение данных машин в порту Абу-Даби для доставки продовольственных грузов на суда, стоящие на рейде", - добавил Камнев.

https://ria.ru/20250411/tekhnologii-2010606365.html

https://ria.ru/20250226/uchenye-2001627846.html

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технологии, абу-даби, павел камнев