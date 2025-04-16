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Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:06 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html
Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией
Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией - РИА Новости, 16.04.2025
Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией
Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые опубликовали архивные документы, посвященные... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:06:00+03:00
2025-04-16T07:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
берлин (город)
германия
россия
адольф гитлер
иосиф сталин (джугашвили)
российское военно-историческое общество (рвио)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006303748_0:132:2974:1805_1920x0_80_0_0_80ba574ea808d3ca2753a5b449279ece.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые опубликовали архивные документы, посвященные взятию столицы нацистской Германии Берлина советскими войсками весной 1945 года. Документы опубликованы на портале История.рф и проливают свет на события, которые развернулись весной 1945 года в Германии в ходе освободительного похода Красной Армии в Европе. Несмотря на потерю значительной части территорий, последних нефтяных источников в Австрии и на западе Венгрии и падение фашистских режимов в странах-сателлитах, нацистское руководство не намеревалось капитулировать и стало готовить Берлин к обороне. "В конце зимы – начале весны 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов находились на рубеже рек Одер и Нейсе. До Берлина оставалось всего несколько десятков километров. С запада группировки вермахта теснили американские, британские, канадские и французские союзники, которые после ликвидации рурской группировки противника вышли к реке Эльбе. Германия лишилась своих основных промышленных районов в Силезии и Руре", - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении РВИО. "Берлинская наступательная операция, проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в свою очередь состояла из пяти фронтовых операций: Штеттинско-Ростокской, Зееловско-Берлинской, Котбус-Потсдамской, Шпремберг-Торгауской и Бранденбургско-Ратеновской, а также непосредственно штурма Берлина. За падением столицы последовала полная и безоговорочная капитуляция Третьего рейха", - добавил Мягков. Опубликованный Центральным архивом МО РФ и РВИО пласт документов содержит боевые донесения, наградные материалы, письма и шифротелеграммы, директивы, приказы и карты. Кроме того, в подборку вошел рукописный приказ главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера о мероприятиях по разрушению Германии от 31 марта 1945 года на немецком языке. "Оцифрованные материалы проливают свет на те трудности, с которыми столкнулись советские войска на последнем рубеже обороны Третьего рейха", - отмечает РВИО. В ходе боев за Берлин и на подступах к нему нацисты задействовали все свои резервы и превратили каждый дом в оборонительный пункт. Так, в боевом донесении штаба 5-й ударной армии от 30 апреля 1945-го докладывается: "Противник остатками разбитых частей 18 мд, боевой группой "Баартц", административно-хозяйственным батальоном СС, батальоном школы военных переводчиков, батальоном военно-технической школы, 1-м полицейским батальоном СС, 1-м учебным батальном мотовойск СС, 345-м охранным батальоном, полицейской группой "Ост", батальоном аэродромного обслуживания, девятью батальонами фольксштурма… 11-м и 422-м зенитными дивизионами… опираясь на укрепление и дома, приспособленные к обороне, оказывал упорное сопротивлению наступлению наших войск. Артиллерия противника методическим огнем и короткими налетами обстреливала боевые порядки наших войск". Советским командованием была проведена колоссальная работа по подготовке войск к предстоящему наступлению: "В целях обеспечения наибольшей точности огня во всех армиях были организованы полигоны, на которых орудия и минометы всех калибров, до 152-миллиметровых включительно, производили пристрелку днем с последующим контролем ночью для определения поправок на условия ночной стрельбы". Для ведения боевых действий под покровом ночи применялись средства освещения: "На фронте прорыва армий ударного направления в непосредственной близости от переднего края было установлено 143 прожектора на удалении 150-200 метров друг от друга. С началом атаки пехоты 114 миллиардов свечей осветили путь наступавшей пехоте и сопровождавшей ее артиллерии". В боевых действиях участвовали не только сухопутные и воздушные силы, но и корабли речного флота: "В 11:30 корабли (2-й Дунайской - ред.) бригады открыли огонь подавление точек в районе зап. Ной Тухебанд. В результате огня точки противника, препятствующие продвижению наших войск, были подавлены… В ходе операции, при дальнейшем продвижении действующих частей, корабли бригады вели огонь по заявкам командиров наступающих частей". В число документов вошел перевод записи сообщения генерал-майора войск СС Вильгельма Монке, начальника обороны рейхсканцелярии и бункера Гитлера о самоубийстве фюрера от 18 мая 1945 года. В ней он, помимо прочего, процитировал слова Гитлера, произнесенные им незадолго до самоубийства. Единственным суверенным политиком, по его мнению, был глава советского государства Иосиф Сталин: "ибо лично он самостоятелен и независим; он с ясной последовательностью преследует свои политические и военные цели. Черчилль же и Рузвельт зависимы от своих парламентов… политика их неуверенна и неправдива (лжива)".
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011267586.html
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берлин (город), германия, россия, адольф гитлер, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Берлин (город), Германия, Россия, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин (Джугашвили), Российское военно-историческое общество (РВИО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией

Минобороны и РВИО впервые опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией

© РИА Новости / Григорий Капустянский | Перейти в медиабанкСоветские солдаты ведут бой у одного из входов в берлинский метрополитен возле Франкфуртер-алле
Советские солдаты ведут бой у одного из входов в берлинский метрополитен возле Франкфуртер-алле - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Григорий Капустянский
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Советские солдаты ведут бой у одного из входов в берлинский метрополитен возле Франкфуртер-алле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые опубликовали архивные документы, посвященные взятию столицы нацистской Германии Берлина советскими войсками весной 1945 года.
Документы опубликованы на портале История.рф и проливают свет на события, которые развернулись весной 1945 года в Германии в ходе освободительного похода Красной Армии в Европе. Несмотря на потерю значительной части территорий, последних нефтяных источников в Австрии и на западе Венгрии и падение фашистских режимов в странах-сателлитах, нацистское руководство не намеревалось капитулировать и стало готовить Берлин к обороне.
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"В конце зимы – начале весны 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов находились на рубеже рек Одер и Нейсе. До Берлина оставалось всего несколько десятков километров. С запада группировки вермахта теснили американские, британские, канадские и французские союзники, которые после ликвидации рурской группировки противника вышли к реке Эльбе. Германия лишилась своих основных промышленных районов в Силезии и Руре", - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении РВИО.
"Берлинская наступательная операция, проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в свою очередь состояла из пяти фронтовых операций: Штеттинско-Ростокской, Зееловско-Берлинской, Котбус-Потсдамской, Шпремберг-Торгауской и Бранденбургско-Ратеновской, а также непосредственно штурма Берлина. За падением столицы последовала полная и безоговорочная капитуляция Третьего рейха", - добавил Мягков.
Опубликованный Центральным архивом МО РФ и РВИО пласт документов содержит боевые донесения, наградные материалы, письма и шифротелеграммы, директивы, приказы и карты. Кроме того, в подборку вошел рукописный приказ главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера о мероприятиях по разрушению Германии от 31 марта 1945 года на немецком языке.
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"Оцифрованные материалы проливают свет на те трудности, с которыми столкнулись советские войска на последнем рубеже обороны Третьего рейха", - отмечает РВИО.
В ходе боев за Берлин и на подступах к нему нацисты задействовали все свои резервы и превратили каждый дом в оборонительный пункт. Так, в боевом донесении штаба 5-й ударной армии от 30 апреля 1945-го докладывается: "Противник остатками разбитых частей 18 мд, боевой группой "Баартц", административно-хозяйственным батальоном СС, батальоном школы военных переводчиков, батальоном военно-технической школы, 1-м полицейским батальоном СС, 1-м учебным батальном мотовойск СС, 345-м охранным батальоном, полицейской группой "Ост", батальоном аэродромного обслуживания, девятью батальонами фольксштурма… 11-м и 422-м зенитными дивизионами… опираясь на укрепление и дома, приспособленные к обороне, оказывал упорное сопротивлению наступлению наших войск. Артиллерия противника методическим огнем и короткими налетами обстреливала боевые порядки наших войск".
Советским командованием была проведена колоссальная работа по подготовке войск к предстоящему наступлению: "В целях обеспечения наибольшей точности огня во всех армиях были организованы полигоны, на которых орудия и минометы всех калибров, до 152-миллиметровых включительно, производили пристрелку днем с последующим контролем ночью для определения поправок на условия ночной стрельбы". Для ведения боевых действий под покровом ночи применялись средства освещения: "На фронте прорыва армий ударного направления в непосредственной близости от переднего края было установлено 143 прожектора на удалении 150-200 метров друг от друга. С началом атаки пехоты 114 миллиардов свечей осветили путь наступавшей пехоте и сопровождавшей ее артиллерии".
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В боевых действиях участвовали не только сухопутные и воздушные силы, но и корабли речного флота: "В 11:30 корабли (2-й Дунайской - ред.) бригады открыли огонь подавление точек в районе зап. Ной Тухебанд. В результате огня точки противника, препятствующие продвижению наших войск, были подавлены… В ходе операции, при дальнейшем продвижении действующих частей, корабли бригады вели огонь по заявкам командиров наступающих частей".
В число документов вошел перевод записи сообщения генерал-майора войск СС Вильгельма Монке, начальника обороны рейхсканцелярии и бункера Гитлера о самоубийстве фюрера от 18 мая 1945 года. В ней он, помимо прочего, процитировал слова Гитлера, произнесенные им незадолго до самоубийства. Единственным суверенным политиком, по его мнению, был глава советского государства Иосиф Сталин: "ибо лично он самостоятелен и независим; он с ясной последовательностью преследует свои политические и военные цели. Черчилль же и Рузвельт зависимы от своих парламентов… политика их неуверенна и неправдива (лжива)".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБерлин (город)ГерманияРоссияАдольф ГитлерИосиф Сталин (Джугашвили)Российское военно-историческое общество (РВИО)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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