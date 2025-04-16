https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html

Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией

Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией - РИА Новости, 16.04.2025

Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые опубликовали архивные документы, посвященные... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:06:00+03:00

2025-04-16T07:06:00+03:00

2025-04-16T07:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

берлин (город)

германия

россия

адольф гитлер

иосиф сталин (джугашвили)

российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые опубликовали архивные документы, посвященные взятию столицы нацистской Германии Берлина советскими войсками весной 1945 года. Документы опубликованы на портале История.рф и проливают свет на события, которые развернулись весной 1945 года в Германии в ходе освободительного похода Красной Армии в Европе. Несмотря на потерю значительной части территорий, последних нефтяных источников в Австрии и на западе Венгрии и падение фашистских режимов в странах-сателлитах, нацистское руководство не намеревалось капитулировать и стало готовить Берлин к обороне. "В конце зимы – начале весны 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов находились на рубеже рек Одер и Нейсе. До Берлина оставалось всего несколько десятков километров. С запада группировки вермахта теснили американские, британские, канадские и французские союзники, которые после ликвидации рурской группировки противника вышли к реке Эльбе. Германия лишилась своих основных промышленных районов в Силезии и Руре", - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении РВИО. "Берлинская наступательная операция, проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в свою очередь состояла из пяти фронтовых операций: Штеттинско-Ростокской, Зееловско-Берлинской, Котбус-Потсдамской, Шпремберг-Торгауской и Бранденбургско-Ратеновской, а также непосредственно штурма Берлина. За падением столицы последовала полная и безоговорочная капитуляция Третьего рейха", - добавил Мягков. Опубликованный Центральным архивом МО РФ и РВИО пласт документов содержит боевые донесения, наградные материалы, письма и шифротелеграммы, директивы, приказы и карты. Кроме того, в подборку вошел рукописный приказ главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера о мероприятиях по разрушению Германии от 31 марта 1945 года на немецком языке. "Оцифрованные материалы проливают свет на те трудности, с которыми столкнулись советские войска на последнем рубеже обороны Третьего рейха", - отмечает РВИО. В ходе боев за Берлин и на подступах к нему нацисты задействовали все свои резервы и превратили каждый дом в оборонительный пункт. Так, в боевом донесении штаба 5-й ударной армии от 30 апреля 1945-го докладывается: "Противник остатками разбитых частей 18 мд, боевой группой "Баартц", административно-хозяйственным батальоном СС, батальоном школы военных переводчиков, батальоном военно-технической школы, 1-м полицейским батальоном СС, 1-м учебным батальном мотовойск СС, 345-м охранным батальоном, полицейской группой "Ост", батальоном аэродромного обслуживания, девятью батальонами фольксштурма… 11-м и 422-м зенитными дивизионами… опираясь на укрепление и дома, приспособленные к обороне, оказывал упорное сопротивлению наступлению наших войск. Артиллерия противника методическим огнем и короткими налетами обстреливала боевые порядки наших войск". Советским командованием была проведена колоссальная работа по подготовке войск к предстоящему наступлению: "В целях обеспечения наибольшей точности огня во всех армиях были организованы полигоны, на которых орудия и минометы всех калибров, до 152-миллиметровых включительно, производили пристрелку днем с последующим контролем ночью для определения поправок на условия ночной стрельбы". Для ведения боевых действий под покровом ночи применялись средства освещения: "На фронте прорыва армий ударного направления в непосредственной близости от переднего края было установлено 143 прожектора на удалении 150-200 метров друг от друга. С началом атаки пехоты 114 миллиардов свечей осветили путь наступавшей пехоте и сопровождавшей ее артиллерии". В боевых действиях участвовали не только сухопутные и воздушные силы, но и корабли речного флота: "В 11:30 корабли (2-й Дунайской - ред.) бригады открыли огонь подавление точек в районе зап. Ной Тухебанд. В результате огня точки противника, препятствующие продвижению наших войск, были подавлены… В ходе операции, при дальнейшем продвижении действующих частей, корабли бригады вели огонь по заявкам командиров наступающих частей". В число документов вошел перевод записи сообщения генерал-майора войск СС Вильгельма Монке, начальника обороны рейхсканцелярии и бункера Гитлера о самоубийстве фюрера от 18 мая 1945 года. В ней он, помимо прочего, процитировал слова Гитлера, произнесенные им незадолго до самоубийства. Единственным суверенным политиком, по его мнению, был глава советского государства Иосиф Сталин: "ибо лично он самостоятелен и независим; он с ясной последовательностью преследует свои политические и военные цели. Черчилль же и Рузвельт зависимы от своих парламентов… политика их неуверенна и неправдива (лжива)".

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011267586.html

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011266953.html

https://ria.ru/20250413/osk-2011045540.html

https://ria.ru/20250410/vov-2006297217.html

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берлин (город), германия, россия, адольф гитлер, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне