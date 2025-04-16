"Продали все ради памятника": родители Хворостовского вышли с заявлением
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОткрытие памятника Д. Хворостовскому на Новодевичьем кладбище
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вот уже семь лет мир живет без великого баритона Дмитрия Хворостовского. Но как сложились судьбы близких ему людей после его ухода? Почему вдова оперной звезды Флоранс спустя годы траура появляется на светских мероприятиях с новым избранником, в то время как 88-летние родители певца вынуждены были продать последнее имущество?
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Первая любовь великого баритона
Первый брак Дмитрия Хворостовского с артисткой кордебалета Светланой Ивановой нельзя назвать счастливым. Молодой оперный певец (24 года) влюбился без памяти в балерину (27 лет), несмотря на предупреждения о ее свободных нравах. Женившись, он сразу усыновил ее дочь Машу и никогда не делал различий между ней и своими биологическими детьми.
Пара переехала в Лондон в 1994 году, где Хворостовский уже стал мировой знаменитостью. Спустя два года Светлана родила ему близнецов — дочь Александру и сына Даниила. Однако семейная идиллия продлилась недолго.
Несмотря на троих детей и обеспеченную жизнь, Светлана регулярно заводила романы на стороне. Дмитрий знал об изменах, но прощал супругу. В этот период он начал злоупотреблять алкоголем, что привело к появлению язвы желудка.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПортрет оперного певца Дмитрия Хворостовского на здании Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
Портрет оперного певца Дмитрия Хворостовского на здании Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
Новая жизнь с Флоранс
В конце 90-х судьба преподнесла Хворостовскому второй шанс — он познакомился с талантливой пианисткой Флоранс Илли. Это была любовь с первого взгляда, как позже признавался сам певец.
Как честный человек, Дмитрий сразу предложил Светлане расстаться мирно. Но женщина отчаянно сопротивлялась разводу, затянув процесс на два года. В результате она отсудила 80% имущества и ежегодные алименты в размере 170 000 фунтов, которые в 2009 году увеличила через суд до 195 000. Светлана осталась в Лондоне, никогда не работала и даже не выучила английский. В 2015 году она скоропостижно умерла от осложнений после менингита.
© РИА Новости / А. Кондратьев | Перейти в медиабанкОперный певец Дмитрий Хворостовский с женой Флоранс после выступления в Большом зале Московской консерватории
Оперный певец Дмитрий Хворостовский с женой Флоранс после выступления в Большом зале Московской консерватории
А вот с Флоранс певец обрел настоящее счастье. Женщина оставила карьеру ради мужа и часто сопровождала его на гастролях. Она выучила сложный русский язык и научилась готовить любимые блюда супруга — особенно виртуозно, по мнению Дмитрия, у нее получались борщ и пельмени.
Рядом с Флоранс Хворостовский буквально расцвел. В 2003 году у пары родился сын Максим, а в 2007 — дочь Нина. Казалось, счастье будет вечным, но...
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкИзвестный оперный певец, баритон Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс и сыном Максимом
Известный оперный певец, баритон Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс и сыном Максимом
Болезнь, которая изменила все
Певец узнал о страшном диагнозе — онкология головного мозга, — в 2015 году. Именно Флоранс заставила мужа взять себя в руки и бороться до последнего. В июне 2017 года уже тяжело больной Хворостовский дал прощальный концерт в родном Красноярске. Болезнь оказалась сильнее — в ноябре того же года великий баритон ушел из жизни.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПохороны Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище
Похороны Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище
После смерти мужа Флоранс буквально угасла. Дмитрий всегда был для нее смыслом жизни, и как жить дальше, она просто не знала. Но время притупило боль.
Новый избранник вдовы
Спустя шесть лет после ухода Хворостовского Флоранс встретила мужчину, с которым снова почувствовала себя счастливой. Ее избранником стал Джордж Кларк, известный британский телеведущий.
Интересно, что перед смертью Дмитрий сам желал супруге устроить личную жизнь, не оставаться одной. "Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не станет интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще", — поделился отец певца словами сына.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВдова Д. Хворостовского, оперная певица Флоранс Хворостовская
Вдова Д. Хворостовского, оперная певица Флоранс Хворостовская
"Падаем болезненно, ходим с болью"
А вот родители Дмитрия так и не смогли пережить утрату единственного сына. Александру Степановичу сейчас 88 лет, Людмиле Петровне — 86. Они по-прежнему живут в Красноярске и каждый день вспоминают сына.
"Мы стали ветхие, 88 и 86, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами", — с горечью рассказал Александр Степанович.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодители Дмитрия Хворостовского Александр и Людмила
Родители Дмитрия Хворостовского Александр и Людмила
Памятник ценой в квартиру
После ухода сына родители решили установить ему достойный памятник на Новодевичьем кладбище в Москве. Для этого им пришлось продать московскую квартиру, которую Дмитрий им завещал. Они принципиально не взяли "ни копейки посторонних денег" на создание монумента, который был открыт 16 октября 2019 года.
Сейчас поклонники певца стараются поддерживать его родителей. "Мне очень много звонят, люди хотят со мной общаться, присылают книги о Диме. Но я уже не выхожу из дома", — признался отец великого баритона.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому на Новодевичьем кладбище
Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому на Новодевичьем кладбище
Разделенная семья
Трагично, что внуки легендарного оперного певца живут за границей и практически не общаются вживую с российскими бабушкой и дедушкой. Первые трое детей Хворостовского (включая усыновленную Машу) остались в Лондоне после смерти их матери Светланы. Младшие — Максим и Нина — живут там же с Флоранс.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСемья Дмитрия Хворостовского: отец Александр Хворостовский, дочь Нина, мать Людмила Хворостовская, сын Максим и вдова, оперная певица Флоранс Хворостовская
Семья Дмитрия Хворостовского: отец Александр Хворостовский, дочь Нина, мать Людмила Хворостовская, сын Максим и вдова, оперная певица Флоранс Хворостовская
Так получилось, что семья великого артиста оказалась разделена не только расстоянием, но и жизненными обстоятельствами. И пока одни наслаждаются новой жизнью, другие продолжают жить воспоминаниями, бережно храня память о гениальном сыне, который покорил весь мир своим голосом.