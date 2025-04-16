https://ria.ru/20250416/bariton-2011619495.html

"Продали все ради памятника": родители Хворостовского вышли с заявлением

"Продали все ради памятника": родители Хворостовского вышли с заявлением - РИА Новости, 16.04.2025

"Продали все ради памятника": родители Хворостовского вышли с заявлением

Вот уже семь лет мир живет без великого баритона Дмитрия Хворостовского. Но как сложились судьбы близких ему людей после его ухода? Почему вдова оперной звезды... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:09:00+03:00

2025-04-16T18:09:00+03:00

2025-04-16T18:09:00+03:00

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дмитрий хворостовский

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вот уже семь лет мир живет без великого баритона Дмитрия Хворостовского. Но как сложились судьбы близких ему людей после его ухода? Почему вдова оперной звезды Флоранс спустя годы траура появляется на светских мероприятиях с новым избранником, в то время как 88-летние родители певца вынуждены были продать последнее имущество?Первая любовь великого баритонаПервый брак Дмитрия Хворостовского с артисткой кордебалета Светланой Ивановой нельзя назвать счастливым. Молодой оперный певец (24 года) влюбился без памяти в балерину (27 лет), несмотря на предупреждения о ее свободных нравах. Женившись, он сразу усыновил ее дочь Машу и никогда не делал различий между ней и своими биологическими детьми.Пара переехала в Лондон в 1994 году, где Хворостовский уже стал мировой знаменитостью. Спустя два года Светлана родила ему близнецов — дочь Александру и сына Даниила. Однако семейная идиллия продлилась недолго.Несмотря на троих детей и обеспеченную жизнь, Светлана регулярно заводила романы на стороне. Дмитрий знал об изменах, но прощал супругу. В этот период он начал злоупотреблять алкоголем, что привело к появлению язвы желудка.Новая жизнь с ФлорансВ конце 90-х судьба преподнесла Хворостовскому второй шанс — он познакомился с талантливой пианисткой Флоранс Илли. Это была любовь с первого взгляда, как позже признавался сам певец.Как честный человек, Дмитрий сразу предложил Светлане расстаться мирно. Но женщина отчаянно сопротивлялась разводу, затянув процесс на два года. В результате она отсудила 80% имущества и ежегодные алименты в размере 170 000 фунтов, которые в 2009 году увеличила через суд до 195 000. Светлана осталась в Лондоне, никогда не работала и даже не выучила английский. В 2015 году она скоропостижно умерла от осложнений после менингита.А вот с Флоранс певец обрел настоящее счастье. Женщина оставила карьеру ради мужа и часто сопровождала его на гастролях. Она выучила сложный русский язык и научилась готовить любимые блюда супруга — особенно виртуозно, по мнению Дмитрия, у нее получались борщ и пельмени.Рядом с Флоранс Хворостовский буквально расцвел. В 2003 году у пары родился сын Максим, а в 2007 — дочь Нина. Казалось, счастье будет вечным, но...Болезнь, которая изменила всеПевец узнал о страшном диагнозе — онкология головного мозга, — в 2015 году. Именно Флоранс заставила мужа взять себя в руки и бороться до последнего. В июне 2017 года уже тяжело больной Хворостовский дал прощальный концерт в родном Красноярске. Болезнь оказалась сильнее — в ноябре того же года великий баритон ушел из жизни.После смерти мужа Флоранс буквально угасла. Дмитрий всегда был для нее смыслом жизни, и как жить дальше, она просто не знала. Но время притупило боль.Новый избранник вдовыСпустя шесть лет после ухода Хворостовского Флоранс встретила мужчину, с которым снова почувствовала себя счастливой. Ее избранником стал Джордж Кларк, известный британский телеведущий.Интересно, что перед смертью Дмитрий сам желал супруге устроить личную жизнь, не оставаться одной. "Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не станет интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще", — поделился отец певца словами сына."Падаем болезненно, ходим с болью"А вот родители Дмитрия так и не смогли пережить утрату единственного сына. Александру Степановичу сейчас 88 лет, Людмиле Петровне — 86. Они по-прежнему живут в Красноярске и каждый день вспоминают сына."Мы стали ветхие, 88 и 86, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами", — с горечью рассказал Александр Степанович.Памятник ценой в квартируПосле ухода сына родители решили установить ему достойный памятник на Новодевичьем кладбище в Москве. Для этого им пришлось продать московскую квартиру, которую Дмитрий им завещал. Они принципиально не взяли "ни копейки посторонних денег" на создание монумента, который был открыт 16 октября 2019 года.Сейчас поклонники певца стараются поддерживать его родителей. "Мне очень много звонят, люди хотят со мной общаться, присылают книги о Диме. Но я уже не выхожу из дома", — признался отец великого баритона.Разделенная семьяТрагично, что внуки легендарного оперного певца живут за границей и практически не общаются вживую с российскими бабушкой и дедушкой. Первые трое детей Хворостовского (включая усыновленную Машу) остались в Лондоне после смерти их матери Светланы. Младшие — Максим и Нина — живут там же с Флоранс.Так получилось, что семья великого артиста оказалась разделена не только расстоянием, но и жизненными обстоятельствами. И пока одни наслаждаются новой жизнью, другие продолжают жить воспоминаниями, бережно храня память о гениальном сыне, который покорил весь мир своим голосом.

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красноярск, лондон, москва, дмитрий хворостовский