https://ria.ru/20250416/banki-2011605007.html

Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025

Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 16.04.2025

Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025

Полиция Осаки арестовала японца за кражу банки меда со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:16:00+03:00

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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Полиция Осаки арестовала японца за кражу банки меда со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025, сообщило агентство Киодо. В среду 83-летний японец попытался положить банку меда со стенда Киргизии себе в сумку, но был задержан охранником. Стоимость баночки оценивается в 6,8 тысячи иен (около 47 долларов). Незадачливый вор свою вину признал, отмечает Киодо. ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака начала работу 13 апреля продлится до 13 октября. В выставке принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. Основная тема - "проектирование будущего общества для нашей жизни", а основной философией стало "единство в многообразии". Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца". Несмотря на наличие входного билета, попасть во многие павильоны без брони не получится. Бронь потребуется и на вечерние шоу фонтанов. При этом организаторы уже направили аккредитованным СМИ оповещение, что мероприятие может быть отменено из-за штормового ветра и дождя. Это, правда, станет не первой отменой дня. Около полудня над территорией выставки должна была пролетать пилотажная группа Blue Impulse, но ее показательное выступление было отменено из-за погодных условий. В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей.

https://ria.ru/20250414/gamburg-2011253093.html

https://ria.ru/20250318/krazha-2005830550.html

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осака (город), киргизия, в мире