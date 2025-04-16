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Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 16.04.2025
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16:16 16.04.2025 (обновлено: 16:23 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/banki-2011605007.html
Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025
Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 16.04.2025
Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025
Полиция Осаки арестовала японца за кражу банки меда со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:16:00+03:00
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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Полиция Осаки арестовала японца за кражу банки меда со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025, сообщило агентство Киодо. В среду 83-летний японец попытался положить банку меда со стенда Киргизии себе в сумку, но был задержан охранником. Стоимость баночки оценивается в 6,8 тысячи иен (около 47 долларов). Незадачливый вор свою вину признал, отмечает Киодо. ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака начала работу 13 апреля продлится до 13 октября. В выставке принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. Основная тема - "проектирование будущего общества для нашей жизни", а основной философией стало "единство в многообразии". Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца". Несмотря на наличие входного билета, попасть во многие павильоны без брони не получится. Бронь потребуется и на вечерние шоу фонтанов. При этом организаторы уже направили аккредитованным СМИ оповещение, что мероприятие может быть отменено из-за штормового ветра и дождя. Это, правда, станет не первой отменой дня. Около полудня над территорией выставки должна была пролетать пилотажная группа Blue Impulse, но ее показательное выступление было отменено из-за погодных условий. В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей.
https://ria.ru/20250414/gamburg-2011253093.html
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осака (город), киргизия, в мире
Осака (город), Киргизия, В мире
Японец попытался украсть баночку меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025

В Осаке арестовали японца за кражу банки меда со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025

© Getty Images / VCG / Zhou YouВсемирная выставка Expo 2025 в Осаке, Япония
Всемирная выставка Expo 2025 в Осаке, Япония - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Getty Images / VCG / Zhou You
Всемирная выставка Expo 2025 в Осаке, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Полиция Осаки арестовала японца за кражу банки меда со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025, сообщило агентство Киодо.
В среду 83-летний японец попытался положить банку меда со стенда Киргизии себе в сумку, но был задержан охранником. Стоимость баночки оценивается в 6,8 тысячи иен (около 47 долларов). Незадачливый вор свою вину признал, отмечает Киодо.
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ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака начала работу 13 апреля продлится до 13 октября. В выставке принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций.
Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. Основная тема - "проектирование будущего общества для нашей жизни", а основной философией стало "единство в многообразии".
Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца".
Несмотря на наличие входного билета, попасть во многие павильоны без брони не получится. Бронь потребуется и на вечерние шоу фонтанов. При этом организаторы уже направили аккредитованным СМИ оповещение, что мероприятие может быть отменено из-за штормового ветра и дождя. Это, правда, станет не первой отменой дня. Около полудня над территорией выставки должна была пролетать пилотажная группа Blue Impulse, но ее показательное выступление было отменено из-за погодных условий.
В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей.
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