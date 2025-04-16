https://ria.ru/20250416/azov-2011621369.html

Трех боевиков "Азова"* осудили на сроки до 24 лет за военные преступления

Трех боевиков "Азова"* осудили на сроки до 24 лет за военные преступления - РИА Новости, 16.04.2025

Трех боевиков "Азова"* осудили на сроки до 24 лет за военные преступления

Трое военнослужащих полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) получили до 24 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:52:00+03:00

2025-04-16T16:52:00+03:00

2025-04-16T16:53:00+03:00

происшествия

россия

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мариуполь

юрий дмитриев

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) получили до 24 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Вынесен обвинительный приговор военнослужащим национальной гвардии Украины старшим солдатам войсковой части 3057 НГ* (запрещенный на территории Российской Федерации националистический полк "Азов") Владиславу Ручке, Андрею Ярошинскому и Дмитрию Игнатенко... Приговором суда назначено наказание: Ручка - 24 года лишения свободы, Ярошинский - 24 года, Игнатенко - 23 года 9 месяцев, всем с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Они признаны виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ и об убийстве, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти. Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе Ручка, Ярошинский, Игнатенко, а также Андрей Барский и Юрий Дмитриев, исполняя незаконный приказ командования, не менее 200 раз выстрелили из миномета по зернохранилищу, в котором находились мирные граждане. В результате погиб мужчина. Подчеркивается, что ранее суд признал Дмитриева виновным и заочно назначил ему наказание в виде 24,5 лет лишения свободы. Отмечается, что Барский также ранее судом заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима. Они объявлены в международный розыск.* признан террористической организацией и запрещен в РФ

https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html

россия

украина

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происшествия, россия, украина, мариуполь, юрий дмитриев, следственный комитет россии (ск рф)