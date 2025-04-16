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Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь - РИА Новости, 16.04.2025
Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:39:00+03:00
2025-04-16T22:39:00+03:00
2025-04-16T23:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области, сообщили власти города в Telegram-канале."По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете", — говорится в заявлении.Предварительно, никто не пострадал, городская инфраструктура не повреждена. Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть и город Запорожье удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011276956.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Российские ПВО сбили ракеты ВСУ над Мелитополем в Запорожской области