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Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 16.04.2025 (обновлено: 23:58 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ataka-2011698036.html
Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь - РИА Новости, 16.04.2025
Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:39:00+03:00
2025-04-16T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области, сообщили власти города в Telegram-канале."По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете", — говорится в заявлении.Предварительно, никто не пострадал, городская инфраструктура не повреждена. Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть и город Запорожье удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011276956.html
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россия
мелитополь
украина
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россия, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

Российские ПВО сбили ракеты ВСУ над Мелитополем в Запорожской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области, сообщили власти города в Telegram-канале.
"По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете", — говорится в заявлении.
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Предварительно, никто не пострадал, городская инфраструктура не повреждена.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть и город Запорожье удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская область
 
 
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