https://ria.ru/20250416/artamonov-2011531118.html
Липецкие ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы
Липецкие ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 16.04.2025
Липецкие ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны до 80 тысяч рублей к 80-летию Победы,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:02:00+03:00
2025-04-16T11:02:00+03:00
2025-04-16T11:02:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
ветераны
социальные выплаты
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ЛИПЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны до 80 тысяч рублей к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В пресс-службе уточнили, что поручение губернатора предусматривает дополнительную меру поддержки и не исключает федеральных выплат, предусмотренных указом президента России. Размер дополнительной господдержки составит от 15 до 80 тысяч рублей. Максимальный размер выплат – 80 тысяч рублей – получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 30 тысяч рублей – несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда; 20 тысяч рублей – вдовы и вдовцы погибших участников Великой Отечественной войны; 15 тысяч рублей – труженики тыла. Артамонов поручил обеспечить перечисление выплат ветеранам до конца апреля. "Безусловно, никакие финансовые средства не смогут измерить величие подвига нашего народа. Но это один из способов сказать, что никто не забыт. Хочется, чтобы в каждом дворе, на каждой улице, в каждом селе и городе ветераны чувствовали нашу любовь и заботу. Низкий поклон каждому, кто подарил нам возможность растить детей под мирным небом. Ваш подвиг навсегда в наших сердцах", – приводит пресс-служба слова Артамонова.
https://ria.ru/20250416/artamonov-2011521475.html
https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010700127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, ветераны, социальные выплаты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ветераны, Социальные выплаты
Липецкие ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы
Артамонов: липецкие ветераны получат до 80 тысяч рублей ко Дню Победы
ЛИПЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны до 80 тысяч рублей к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В пресс-службе уточнили, что поручение губернатора предусматривает дополнительную меру поддержки и не исключает федеральных выплат, предусмотренных указом президента России.
Размер дополнительной господдержки составит от 15 до 80 тысяч рублей. Максимальный размер выплат – 80 тысяч рублей – получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 30 тысяч рублей – несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда
; 20 тысяч рублей – вдовы и вдовцы погибших участников Великой Отечественной войны; 15 тысяч рублей – труженики тыла.
Артамонов
поручил обеспечить перечисление выплат ветеранам до конца апреля.
"Безусловно, никакие финансовые средства не смогут измерить величие подвига нашего народа. Но это один из способов сказать, что никто не забыт. Хочется, чтобы в каждом дворе, на каждой улице, в каждом селе и городе ветераны чувствовали нашу любовь и заботу. Низкий поклон каждому, кто подарил нам возможность растить детей под мирным небом. Ваш подвиг навсегда в наших сердцах", – приводит пресс-служба слова Артамонова.