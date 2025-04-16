https://ria.ru/20250416/artamonov-2011531118.html

Липецкие ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Липецкие ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 16.04.2025

Липецкие ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны до 80 тысяч рублей к 80-летию Победы,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:02:00+03:00

2025-04-16T11:02:00+03:00

2025-04-16T11:02:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

ветераны

социальные выплаты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041819_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_1fb6def83b2092fa8fa624383f8e2395.jpg

ЛИПЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны до 80 тысяч рублей к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В пресс-службе уточнили, что поручение губернатора предусматривает дополнительную меру поддержки и не исключает федеральных выплат, предусмотренных указом президента России. Размер дополнительной господдержки составит от 15 до 80 тысяч рублей. Максимальный размер выплат – 80 тысяч рублей – получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 30 тысяч рублей – несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда; 20 тысяч рублей – вдовы и вдовцы погибших участников Великой Отечественной войны; 15 тысяч рублей – труженики тыла. Артамонов поручил обеспечить перечисление выплат ветеранам до конца апреля. "Безусловно, никакие финансовые средства не смогут измерить величие подвига нашего народа. Но это один из способов сказать, что никто не забыт. Хочется, чтобы в каждом дворе, на каждой улице, в каждом селе и городе ветераны чувствовали нашу любовь и заботу. Низкий поклон каждому, кто подарил нам возможность растить детей под мирным небом. Ваш подвиг навсегда в наших сердцах", – приводит пресс-служба слова Артамонова.

https://ria.ru/20250416/artamonov-2011521475.html

https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010700127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ветераны, социальные выплаты