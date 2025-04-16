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Белорусы и липчане договорились о взаимовыгодном развитии АПК

Белорусы и липчане договорились о взаимовыгодном развитии АПК - РИА Новости, 16.04.2025

Белорусы и липчане договорились о взаимовыгодном развитии АПК

Липецкая область и Республика Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве и взаимовыгодном развитии агропромышленного комплекса (АПК) обеих стран, сообщил... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:13:00+03:00

2025-04-16T15:13:00+03:00

2025-04-16T15:13:00+03:00

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ЛИПЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Липецкая область и Республика Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве и взаимовыгодном развитии агропромышленного комплекса (АПК) обеих стран, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки представителей Липецкой области в Беларусь. Он уточнил, что в ходе деловой встречи липчане и белорусские партнеры обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, определили точки роста и проработали новые перспективные проекты. Особое внимание они уделили развитию торгово-экономических отношений, обмену опытом в сельском хозяйстве и подготовке квалифицированных специалистов. "Подписание меморандума стало важным шагом в развитии стратегического сотрудничества между Липецкой областью и Беларусью. Мы видим ключевые зоны роста, уверены в белорусах, как в надежных партнерах, и надеемся на дальнейшее укрепление экономических и гуманитарных связей", — прокомментировал Артамонов. Он пояснил, что уже долгое время стороны успешно сотрудничают, обеспечивая друг друга ветеринарными препаратами, кормовыми добавками и комплектующими для доильного оборудования. По словам Артамонова, в ближайшем будущем власти Липецкой области готовы приступить к обмену опытом в области искусственного интеллекта на молочно-товарных комплексах и изучению белорусского опыта в племенном животноводстве. Также в ходе переговоров Липецкая область и республика Беларусь договорились об обмене селекционными технологиями, увеличении поставок сельхозпродукции, обучении специалистов в белорусских аграрных вузах и проведении совместных отраслевых мероприятий. Губернатор Артамонов уверен, что это укрепит связи между регионами и откроет новые возможности для развития агропромышленного комплекса.

https://ria.ru/20250416/artamonov-2011531118.html

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липецкая область, белоруссия, игорь артамонов, россия