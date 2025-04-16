https://ria.ru/20250416/anokhin-2011680993.html
Жители Смоленщины 26 апреля присоединятся к Всероссийскому субботнику
Жители Смоленщины 26 апреля присоединятся к Всероссийскому субботнику - РИА Новости, 16.04.2025
Жители Смоленщины 26 апреля присоединятся к Всероссийскому субботнику
До конца текущего месяца в Смоленской области должны выполнить основной комплекс работ по уборке городов и поселков, а 26 апреля регион присоединится к... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:38:00+03:00
2025-04-16T20:38:00+03:00
2025-04-16T20:38:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. До конца текущего месяца в Смоленской области должны выполнить основной комплекс работ по уборке городов и поселков, а 26 апреля регион присоединится к масштабному Всероссийскому субботнику, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. "Парки, скверы, дворы, детские площадки станут еще чище благодаря неравнодушным жителям, коллективам предприятий и учреждений. В порядок приведем и территории, ранее благоустроенные в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", который в 2025 года стал частью национального проекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин. В Смоленске субботник будет проходить во всех округах. Уборка запланирована на Гнездовских курганах, территориях, прилегающих к парку "Соловьиная роща", Реадовскому парку, на спуске от улицы Большой Советской к улице Парижской Коммуны и в других местах. Место и время начала субботника будет опубликовано на сайтах муниципальных образований, в соцсетях глав и администраций. Губернатор пригласил всех жителей области присоединиться к доброй акции и сделать регион чище и красивее.
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011659109.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Жители Смоленщины 26 апреля присоединятся к Всероссийскому субботнику
Анохин: весеннюю уборку городов и поселков Смоленщины выполнят к концу апреля
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. До конца текущего месяца в Смоленской области должны выполнить основной комплекс работ по уборке городов и поселков, а 26 апреля регион присоединится к масштабному Всероссийскому субботнику, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
"Парки, скверы, дворы, детские площадки станут еще чище благодаря неравнодушным жителям, коллективам предприятий и учреждений. В порядок приведем и территории, ранее благоустроенные в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", который в 2025 года стал частью национального проекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин.
В Смоленске субботник будет проходить во всех округах. Уборка запланирована на Гнездовских курганах, территориях, прилегающих к парку "Соловьиная роща", Реадовскому парку, на спуске от улицы Большой Советской к улице Парижской Коммуны и в других местах.
Место и время начала субботника будет опубликовано на сайтах муниципальных образований, в соцсетях глав и администраций.
Губернатор пригласил всех жителей области присоединиться к доброй акции и сделать регион чище и красивее.