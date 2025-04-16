https://ria.ru/20250416/anokhin-2011680993.html

Жители Смоленщины 26 апреля присоединятся к Всероссийскому субботнику

Жители Смоленщины 26 апреля присоединятся к Всероссийскому субботнику - РИА Новости, 16.04.2025

Жители Смоленщины 26 апреля присоединятся к Всероссийскому субботнику

До конца текущего месяца в Смоленской области должны выполнить основной комплекс работ по уборке городов и поселков, а 26 апреля регион присоединится к... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:38:00+03:00

2025-04-16T20:38:00+03:00

2025-04-16T20:38:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. До конца текущего месяца в Смоленской области должны выполнить основной комплекс работ по уборке городов и поселков, а 26 апреля регион присоединится к масштабному Всероссийскому субботнику, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. "Парки, скверы, дворы, детские площадки станут еще чище благодаря неравнодушным жителям, коллективам предприятий и учреждений. В порядок приведем и территории, ранее благоустроенные в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", который в 2025 года стал частью национального проекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин. В Смоленске субботник будет проходить во всех округах. Уборка запланирована на Гнездовских курганах, территориях, прилегающих к парку "Соловьиная роща", Реадовскому парку, на спуске от улицы Большой Советской к улице Парижской Коммуны и в других местах. Место и время начала субботника будет опубликовано на сайтах муниципальных образований, в соцсетях глав и администраций. Губернатор пригласил всех жителей области присоединиться к доброй акции и сделать регион чище и красивее.

https://ria.ru/20250416/anokhin-2011659109.html

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смоленская область

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смоленская область, василий анохин