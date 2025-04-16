https://ria.ru/20250416/anapa-2011610907.html

Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней

Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней - РИА Новости, 16.04.2025

Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней

Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги за отмену бронирования мест в отелях, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов, РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:25:00+03:00

2025-04-16T16:25:00+03:00

2025-04-16T17:08:00+03:00

туризм

анапа

темрюкский район

краснодарский край

виталий савельев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги за отмену бронирования мест в отелях, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края."Средства размещения, расположенные в зоне ликвидации последствий экологической катастрофы, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, в настоящее время работают в условиях режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ввиду того, что загрузка средств размещения не соответствует прогнозируемому туристскому потоку, произошла существенная нагрузка на бюджеты средств размещения. Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. Министерство на постоянной основе осуществляет взаимодействие со средствами размещения, расположенными в границах муниципального образования город-курорт Анапа. Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что ответ касается и Темрюкского района Краснодарского края. Туристы также могут адресовать жалобы в Роспотребнадзор, добавили в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.Владельцам затонувших танкеров предъявили требования по возмещению ущерба окружающей среде почти на 85 миллиардов рублей, заявила в начале апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова.В понедельник вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме.В ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным требованиям проб песка и морской воды на пляжах Анапы и Темрюкского района.

https://ria.ru/20250414/anapa-2011236540.html

https://ria.ru/20250409/lager-2010318030.html

https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

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анапа, темрюкский район, краснодарский край, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)