Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней
Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги
© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край/TelegramПовторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги за отмену бронирования мест в отелях, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
"Средства размещения, расположенные в зоне ликвидации последствий экологической катастрофы, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, в настоящее время работают в условиях режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ввиду того, что загрузка средств размещения не соответствует прогнозируемому туристскому потоку, произошла существенная нагрузка на бюджеты средств размещения. Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. Министерство на постоянной основе осуществляет взаимодействие со средствами размещения, расположенными в границах муниципального образования город-курорт Анапа. Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме", — заявили в ведомстве.
Глава Кубани предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе
14 апреля, 20:07
Министерство уточнило, что ответ касается и Темрюкского района Краснодарского края. Туристы также могут адресовать жалобы в Роспотребнадзор, добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
Владельцам затонувших танкеров предъявили требования по возмещению ущерба окружающей среде почти на 85 миллиардов рублей, заявила в начале апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В понедельник вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме.
В ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным требованиям проб песка и морской воды на пляжах Анапы и Темрюкского района.
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов
11 апреля, 13:07