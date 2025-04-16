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Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней - РИА Новости, 16.04.2025
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Туризм
 
16:25 16.04.2025 (обновлено: 17:08 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/anapa-2011610907.html
Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней
Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней - РИА Новости, 16.04.2025
Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней
Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги за отмену бронирования мест в отелях, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов, РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:25:00+03:00
2025-04-16T17:08:00+03:00
туризм
анапа
темрюкский район
краснодарский край
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011019608_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73d5225f3329a83475140d23c332fc72.jpg
КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги за отмену бронирования мест в отелях, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края."Средства размещения, расположенные в зоне ликвидации последствий экологической катастрофы, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, в настоящее время работают в условиях режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ввиду того, что загрузка средств размещения не соответствует прогнозируемому туристскому потоку, произошла существенная нагрузка на бюджеты средств размещения. Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. Министерство на постоянной основе осуществляет взаимодействие со средствами размещения, расположенными в границах муниципального образования город-курорт Анапа. Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что ответ касается и Темрюкского района Краснодарского края. Туристы также могут адресовать жалобы в Роспотребнадзор, добавили в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.Владельцам затонувших танкеров предъявили требования по возмещению ущерба окружающей среде почти на 85 миллиардов рублей, заявила в начале апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова.В понедельник вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме.В ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным требованиям проб песка и морской воды на пляжах Анапы и Темрюкского района.
https://ria.ru/20250414/anapa-2011236540.html
https://ria.ru/20250409/lager-2010318030.html
https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html
анапа
темрюкский район
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анапа, темрюкский район, краснодарский край, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Туризм, Анапа, Темрюкский район, Краснодарский край, Виталий Савельев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут деньги за отмену броней

Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги

© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край/TelegramПовторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за разлива мазута, вернут деньги за отмену бронирования мест в отелях, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
"Средства размещения, расположенные в зоне ликвидации последствий экологической катастрофы, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, в настоящее время работают в условиях режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ввиду того, что загрузка средств размещения не соответствует прогнозируемому туристскому потоку, произошла существенная нагрузка на бюджеты средств размещения. Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. Министерство на постоянной основе осуществляет взаимодействие со средствами размещения, расположенными в границах муниципального образования город-курорт Анапа. Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме", — заявили в ведомстве.
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Министерство уточнило, что ответ касается и Темрюкского района Краснодарского края. Туристы также могут адресовать жалобы в Роспотребнадзор, добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
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Владельцам затонувших танкеров предъявили требования по возмещению ущерба окружающей среде почти на 85 миллиардов рублей, заявила в начале апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В понедельник вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме.
В ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным требованиям проб песка и морской воды на пляжах Анапы и Темрюкского района.
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ТуризмАнапаТемрюкский районКраснодарский крайВиталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Светлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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