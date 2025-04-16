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Американец раскрыл причину переезда в Россию

Американец раскрыл причину переезда в Россию - РИА Новости, 16.04.2025

Американец раскрыл причину переезда в Россию

Американец Эрик Пичони на своем YouTube-канале рассказал, что переехал в Россию из-за поддержки семей. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:19:00+03:00

2025-04-16T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американец Эрик Пичони на своем YouTube-канале рассказал, что переехал в Россию из-за поддержки семей."Основная причина — это семья. У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах", — заявил он.Как уточнил Пичони, страховка в США покрывает малую часть трат, поэтому с рождением ребенка на медицину уходили тысячи долларов в месяц."Здесь, в России, мы чувствуем, что не одни", — добавил мужчина.Он также рассказал, что российский менталитет ему ближе американского, а по мнению знакомых, у самого Пичони "русская душа". В качестве еще одной причины для переезда американец назвал чувство безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, в мире