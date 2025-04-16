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Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу - РИА Новости, 16.04.2025
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12:16 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/alzhir-2011546699.html
Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу
Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу - РИА Новости, 16.04.2025
Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за возвращение к диалогу с Алжиром для улучшения отношений между двумя странами на фоне недавних напряженностей. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:16:00+03:00
2025-04-16T12:16:00+03:00
в мире
алжир (провинция)
франция
париж
жан-ноэль барро
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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за возвращение к диалогу с Алжиром для улучшения отношений между двумя странами на фоне недавних напряженностей. Ранее власти Алжира приняли решение выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата и обязать их покинуть территорию страны в течение 48 часов. Франция в качестве ответных мер объявила о высылке из страны 12 алжирских дипломатических сотрудников. "Я не буду предвосхищать будущее наших обсуждений с Алжиром. Я просто говорю, что если мы хотим добиться результатов для граждан Франции, то в какой-то день нам придется вернуться к честному, ясному и требовательному диалогу", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter. По словам Барро, необходимо "всегда давать шанс диалогу", поскольку это единственный способ справиться с напряженностями. Глава французского МИД добавил, что Париж заинтересован в том, чтобы иметь нормальные отношения с Алжиром. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Рабат отказался принять совершивших преступления во Франции алжирцев, которых Париж распорядился депортировать.
https://ria.ru/20250414/barro-2011115829.html
https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993215028.html
алжир (провинция)
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в мире, алжир (провинция), франция, париж, жан-ноэль барро
В мире, Алжир (провинция), Франция, Париж, Жан-Ноэль Барро
Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу

Глава МИД Франции Барро выступил за возвращение диалога с Алжиром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за возвращение к диалогу с Алжиром для улучшения отношений между двумя странами на фоне недавних напряженностей.
Ранее власти Алжира приняли решение выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата и обязать их покинуть территорию страны в течение 48 часов. Франция в качестве ответных мер объявила о высылке из страны 12 алжирских дипломатических сотрудников.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Алжир высылает 12 французских дипломатов
14 апреля, 12:29
"Я не буду предвосхищать будущее наших обсуждений с Алжиром. Я просто говорю, что если мы хотим добиться результатов для граждан Франции, то в какой-то день нам придется вернуться к честному, ясному и требовательному диалогу", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.
По словам Барро, необходимо "всегда давать шанс диалогу", поскольку это единственный способ справиться с напряженностями. Глава французского МИД добавил, что Париж заинтересован в том, чтобы иметь нормальные отношения с Алжиром.
Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Рабат отказался принять совершивших преступления во Франции алжирцев, которых Париж распорядился депортировать.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Глава МИД Франции пригрозил Алжиру ответом на враждебность
11 января, 01:38
 
В миреАлжир (провинция)ФранцияПарижЖан-Ноэль Барро
 
 
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