https://ria.ru/20250416/alzhir-2011546699.html

Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу

Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу - РИА Новости, 16.04.2025

Глава МИД Франции: Парижу и Алжиру придется вернуться к диалогу

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за возвращение к диалогу с Алжиром для улучшения отношений между двумя странами на фоне недавних напряженностей. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:16:00+03:00

2025-04-16T12:16:00+03:00

2025-04-16T12:16:00+03:00

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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за возвращение к диалогу с Алжиром для улучшения отношений между двумя странами на фоне недавних напряженностей. Ранее власти Алжира приняли решение выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата и обязать их покинуть территорию страны в течение 48 часов. Франция в качестве ответных мер объявила о высылке из страны 12 алжирских дипломатических сотрудников. "Я не буду предвосхищать будущее наших обсуждений с Алжиром. Я просто говорю, что если мы хотим добиться результатов для граждан Франции, то в какой-то день нам придется вернуться к честному, ясному и требовательному диалогу", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter. По словам Барро, необходимо "всегда давать шанс диалогу", поскольку это единственный способ справиться с напряженностями. Глава французского МИД добавил, что Париж заинтересован в том, чтобы иметь нормальные отношения с Алжиром. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Рабат отказался принять совершивших преступления во Франции алжирцев, которых Париж распорядился депортировать.

https://ria.ru/20250414/barro-2011115829.html

https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993215028.html

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в мире, алжир (провинция), франция, париж, жан-ноэль барро