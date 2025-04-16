Словацкого активиста допросили после публикации с советской символикой
Словацкого активиста Бекматова допросили после публикации с советской символикой
© Фото : соцсети ативистаСловацкий активист, лидер движения Socialisti.sk (“Социалисты.ск”) Артур Бекматов
© Фото : соцсети ативиста
Словацкий активист, лидер движения Socialisti.sk (“Социалисты.ск”) Артур Бекматов. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Словацкий активист, лидер движения Socialisti.sk (“Социалисты.ск”) Артур Бекматов рассказал, что анонимный заявитель пожаловался на него в полицию из-за плаката к 80-летию освобождения словацкого города Нитра, на котором была использована символика Красной армии.
Бекматов выступил организатором памятного мероприятия по случаю 80-летию освобождения города Нитра (на западе Словакии), которое состоялось 30 марта. В преддверии годовщины он разместил в социальных сетях и городе рекламные плакаты с приглашением посетить мероприятие: на фоне из красных гвоздик были изображения советских солдат, орден Отечественной войны, место и время проведения памятного акта, его программа.
“Позади первое слушание в полиции. Из-за символов Красной армии на приглашении на 80-летие освобождения города. Какому-то анониму это не понравилось, я объяснял использованную символику, свою мотивацию”, - написал Бекматов на своей странице в социальной сети Facebook *
На видеозаписи, которую он добавил к посту, Бекматов выразил уверенность, что ему ничего не грозит, поскольку плакат касался мероприятия, посвященного историческим событиям.
Активист призвал граждан Словакии 8 и 9 мая без страха посетить памятники, которые установлены в республике в честь воинов Красной армии, и отдать им дань уважения.
В Словакии предусмотрена ответственность за публичную демонстрацию симпатии к движению или идеологии, которые направлены на подавление основных прав и свобод. Например, в июле 2023 года полиция проверяла обстоятельства публичной демонстрации портрета Иосифа Сталина в ходе съезда Коммунистической партии Словакии, позже расследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления.