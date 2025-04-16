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На украинского агента, задержанного в ЛНР, завели уголовное дело
На украинского агента, задержанного в ЛНР, завели уголовное дело - РИА Новости, 16.04.2025
На украинского агента, задержанного в ЛНР, завели уголовное дело
Уголовное дело по ряду статей, в том числе госизмена, завели на жителя Луганска, готовившего покушение на депутата народного совета ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:34:00+03:00
2025-04-16T09:34:00+03:00
2025-04-16T09:34:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело по ряду статей, в том числе госизмена, завели на жителя Луганска, готовившего покушение на депутата народного совета ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. В среду в УФСБ России ЛНР заявили РИА Новости, что в республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата парламента Луганской Народной Республики. "Возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве. В УФСБ уточнили, что задержанному инкриминируют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовление к террористическому акту, приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. "Ведется следствие", - добавили в ведомстве.
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луганская народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР
Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики.
2025-04-16T09:34
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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луганская народная республика, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Луганская Народная Республика, Происшествия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На украинского агента, задержанного в ЛНР, завели уголовное дело
На готовившего по заданию Киева теракты жителя Луганска завели уголовное дело