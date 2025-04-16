https://ria.ru/20250416/agent-2011507774.html

На украинского агента, задержанного в ЛНР, завели уголовное дело

На украинского агента, задержанного в ЛНР, завели уголовное дело - РИА Новости, 16.04.2025

На украинского агента, задержанного в ЛНР, завели уголовное дело

Уголовное дело по ряду статей, в том числе госизмена, завели на жителя Луганска, готовившего покушение на депутата народного совета ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:34:00+03:00

2025-04-16T09:34:00+03:00

2025-04-16T09:34:00+03:00

луганская народная республика

происшествия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело по ряду статей, в том числе госизмена, завели на жителя Луганска, готовившего покушение на депутата народного совета ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. В среду в УФСБ России ЛНР заявили РИА Новости, что в республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата парламента Луганской Народной Республики. "Возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве. В УФСБ уточнили, что задержанному инкриминируют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовление к террористическому акту, приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. "Ведется следствие", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики. 2025-04-16T09:34 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)