https://ria.ru/20250416/agent-2011506001.html

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР - РИА Новости, 16.04.2025

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР

Готовивший покушение на депутата парламента ЛНР луганчанин проходил специальное обучение на подконтрольной Киеву территории, он рассказал об этом на видео,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:20:00+03:00

2025-04-16T09:20:00+03:00

2025-04-16T11:16:00+03:00

луганская народная республика

украина

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Готовивший покушение на депутата парламента ЛНР луганчанин проходил специальное обучение на подконтрольной Киеву территории, он рассказал об этом на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ России по ЛНР.Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили РИА Новости, что в республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата народного совета."Я проукраинской позиции и вышел на некоторого там куратора с той стороны, и мы начали общение, договорились о встрече", - рассказал задержанный на видео.Он уточнил, что впоследствии выехал в один из подконтрольных Киеву городов, чтобы познакомиться с куратором."Мы уже там конкретно все обговорили и договорились, чтобы поехать впоследствии на один из полигонов. Там я начал проходить обучение минно-взрывному делу, также тренировался стрелять, подрывать, пользоваться пластитом, минами, разными вещами боевыми, получал за это деньги", - рассказал на видео задержанный.Он уточнил, что после обучения подписал бумаги о конфиденциальном сотрудничестве."Я понимаю, что это ГУР (главное управление разведки – ред.) Украины", - добавил задержанный.

https://ria.ru/20250414/zaderzhanie-2011080503.html

https://ria.ru/20250414/agent-2011081859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики. 2025-04-16T09:20 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, украина, россия, происшествия