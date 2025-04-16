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ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР - РИА Новости, 16.04.2025
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09:20 16.04.2025 (обновлено: 11:16 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/agent-2011506001.html
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР - РИА Новости, 16.04.2025
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР
Готовивший покушение на депутата парламента ЛНР луганчанин проходил специальное обучение на подконтрольной Киеву территории, он рассказал об этом на видео,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:20:00+03:00
2025-04-16T11:16:00+03:00
луганская народная республика
украина
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Готовивший покушение на депутата парламента ЛНР луганчанин проходил специальное обучение на подконтрольной Киеву территории, он рассказал об этом на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ России по ЛНР.Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили РИА Новости, что в республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата народного совета."Я проукраинской позиции и вышел на некоторого там куратора с той стороны, и мы начали общение, договорились о встрече", - рассказал задержанный на видео.Он уточнил, что впоследствии выехал в один из подконтрольных Киеву городов, чтобы познакомиться с куратором."Мы уже там конкретно все обговорили и договорились, чтобы поехать впоследствии на один из полигонов. Там я начал проходить обучение минно-взрывному делу, также тренировался стрелять, подрывать, пользоваться пластитом, минами, разными вещами боевыми, получал за это деньги", - рассказал на видео задержанный.Он уточнил, что после обучения подписал бумаги о конфиденциальном сотрудничестве."Я понимаю, что это ГУР (главное управление разведки – ред.) Украины", - добавил задержанный.
https://ria.ru/20250414/zaderzhanie-2011080503.html
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луганская народная республика
украина
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7 495 645-6601
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60
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Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР
Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, украина, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в ЛНР

ФСБ показала видео задержания готовившего диверсии в ЛНР украинского агента

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Готовивший покушение на депутата парламента ЛНР луганчанин проходил специальное обучение на подконтрольной Киеву территории, он рассказал об этом на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ России по ЛНР.
Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили РИА Новости, что в республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата народного совета.
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"Я проукраинской позиции и вышел на некоторого там куратора с той стороны, и мы начали общение, договорились о встрече", - рассказал задержанный на видео.
Он уточнил, что впоследствии выехал в один из подконтрольных Киеву городов, чтобы познакомиться с куратором.
«
"Мы уже там конкретно все обговорили и договорились, чтобы поехать впоследствии на один из полигонов. Там я начал проходить обучение минно-взрывному делу, также тренировался стрелять, подрывать, пользоваться пластитом, минами, разными вещами боевыми, получал за это деньги", - рассказал на видео задержанный.
Он уточнил, что после обучения подписал бумаги о конфиденциальном сотрудничестве.
"Я понимаю, что это ГУР (главное управление разведки – ред.) Украины", - добавил задержанный.
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