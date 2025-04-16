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УФСБ заявило о задержании готовившего покушение на депутата парламента ЛНР - РИА Новости, 16.04.2025
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09:14 16.04.2025 (обновлено: 09:22 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/agent-2011504856.html
УФСБ заявило о задержании готовившего покушение на депутата парламента ЛНР
УФСБ заявило о задержании готовившего покушение на депутата парламента ЛНР - РИА Новости, 16.04.2025
УФСБ заявило о задержании готовившего покушение на депутата парламента ЛНР
Жителя ЛНР, готовившего покушение на депутата местного парламента, задержали в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:14:00+03:00
2025-04-16T09:22:00+03:00
луганская народная республика
россия
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Жителя ЛНР, готовившего покушение на депутата местного парламента, задержали в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. В среду источник в силовых структурах ЛНР заявил РИА Новости, что в республике задержали агента государственного управления разведки Украины, причастного к организации покушения на депутата народного совета. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства", - говорится в сообщении ведомства. В УФСБ уточнили, что житель Луганска начал сотрудничать с представителем украинской разведки, прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности, участвовал в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами для дальнейшего их использования при совершении терактов на территории ЛНР. "Позднее по заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата народного совета Луганской Народной Республики извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего был задержан сотрудниками УФСБ", - добавили в ведомстве.
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Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР
Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики.
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луганская народная республика, россия, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Происшествия
УФСБ заявило о задержании готовившего покушение на депутата парламента ЛНР

УФСБ подтвердило задержание готовившего покушение на депутата в ЛНР агента Киева

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Жителя ЛНР, готовившего покушение на депутата местного парламента, задержали в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
В среду источник в силовых структурах ЛНР заявил РИА Новости, что в республике задержали агента государственного управления разведки Украины, причастного к организации покушения на депутата народного совета.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства", - говорится в сообщении ведомства.
В УФСБ уточнили, что житель Луганска начал сотрудничать с представителем украинской разведки, прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности, участвовал в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами для дальнейшего их использования при совершении терактов на территории ЛНР.
"Позднее по заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата народного совета Луганской Народной Республики извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего был задержан сотрудниками УФСБ", - добавили в ведомстве.
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