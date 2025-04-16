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Сводки Победы: советские войска продвинулись вдоль западного берега Одера

Сводки Победы: советские войска продвинулись вдоль западного берега Одера - РИА Новости, 16.04.2025

Сводки Победы: советские войска продвинулись вдоль западного берега Одера

26 Апреля 1945

2025-04-16T20:35:00+03:00

2025-04-16T20:35:00+03:00

2025-04-16T20:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 26 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта форсировали канал, соединяющий Балтийское море с заливом ФРИШ-ГАФ, и развивали наступление по косе ФРИШ-НЕРУНГ.Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта форсировали восточный и западный ОДЕР южнее ШТЕТТИНА, прорвали сильно укреплённую оборону немцев на западном берегу ОДЕРА и продвинулись вперёд на 30 километров. В ходе боёв войска фронта овладели главным городом Померании и крупным морским портом ШТЕТТИН, а также заняли города ГАРТЦ, ПЕНКУН, НАЗЕКОВ, ШВЕДТ. крупные населённые пункты ШТЕВЕН, ШВЕННЕНЦ, ГЛАЗОВ, БАГЕМЮЛЬ, ФРИДЕФЕЛЬД, ГРЮНЦ, ВАРТИН, БЛЮМБЕРГ, ШТЕНДЕЛЛЬ, ФИРРАДЕН и форсировали канал РАНДОВ.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести упорные уличные бои в БЕРЛИНЕ и овладели городскими районами ГАРТЕНШТАДТ, СИМЕНСШТАДТ и в восточной части города заняли Герлицкий вокзал. Северо-восточнее БЕРЛИНА войска фронта заняли крупные населённые пункты ФИНОВ, ФИНОВФУРТ, МАРИЕНВЕРДЕР. Западнее и юго-западнее ФРАННФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта с боями заняли города КЕНИГС-ВУСТЕРХАУЗЕН, НОЙЕ-МЮЛЕ, ШТОРКОВ, БЕЕСКОВ, ЛИБЕРОЗЕ и крупные населённые пункты ЗЕНЦИГ, ГУССОВ, ГРОСС-ШАУЭН, ДАМСДОРФ, ХЕРЦБЕРГ, ГЕРС-ДОРФ, ШТРЕММЕН, ТРЕБАЧ, МИТВЕЙДЕ, ГРОСС-ЛЕЙТЕН, МОХОВ. В боях за 25 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 70, танков и самоходных орудий — 30, полевых орудий — 248, автомашин —1.467, паровозов — 53, железнодорожных вагонов — 3.404.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА и заняли городской район ДАЛЕМ. На западном берегу реки ЭЛЬБЫ войска фронта заняли города ТОРГАУ и СТРЕЛА. В районе БАУЦЕНА войска фронта продолжали отбивать контратаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 25 апреля войска фронта взяли в плен 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 238 танков и самоходных орудий и 236 полевых орудий.В БРЕСЛАУ наши войска вели уличные бои в западной части города, где заняли 26 кварталов, несколько заводских районов и большую часть арсенала, в котором захватили 110 орудий.Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 апреля в результате умелого обходного манёвра и атаки с фронта овладели крупным промышленным центром Чехословакии городом БРНО (БРЮН) — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли на территории Чехословакии более 30 населённых пунктов, в том числе ВЕЛЕШОВИЦЕ, ЕЗЕРА, МОКРА, МАЛОМЕРЖИЦЕ, ОБРЖАНЫ, КОГОУТОВИЦЕ, ЖЕБЕТИН.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолёта противника.* * *Войска 2-го Белорусского фронта, расположенные на восточном берегу реки Одер, южнее Штеттина, перешли в наступление. Советским бойцам предстояла труднейшая задача — форсировать восточный и западный Одер и находящуюся между ними заболоченную пойму шириною от 2 до 4 километров. При поддержке авиации и артиллерии наши подразделения, прикрываясь дымовой завесой, переправились на паромах и лодках через восточный Одер. Сапёры быстро навели переправы и проложили настильные дороги через болота. Затем советские пехотинцы форсировали западный Одер и завязали бои за расширение плацдарма на его левом берегу. Немцы, опираясь на мощные оборонительные укрепления, оказывали упорное сопротивление. Они много раз переходили в контратаки, пытаясь любой ценой отбросить наши войска. Вражеские лётчики сбросили в Одер сотни плавучих мин, стараясь взорвать наведённые мосты. Вылавливая немецкие мины или расстреливая их в воде, советские сапёры предотвратили эту угрозу. Группы немецких диверсантов в водолазных костюмах пытались подобраться к мостам и взорвать их. Гитлеровские лазутчики были своевременно обнаружены и обезврежены. Сосредоточив на западном берегу Одера крупные силы, наши войска перешли в наступление и прорвали сильно укреплённую оборону немцев. Противник спешно перебросил в район боёв свежие резервы, но не смог сдержать стремительного натиска советских частей. Развивая успех, сегодня войска фронта овладели главным городом Померании — Штеттин. В ходе боёв только на подступах к городу уничтожено более 3 тысяч немецких солдат и офицеров.Штеттин — третий по значению морской порт Германии и крупный промышленный центр. В нём имеются большие судостроительные верфи, автомобильные, металлургические и машиностроительные заводы.* * *Войска 1-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление. В северных районах Берлина советские пехотинцы и танкисты очистили от гитлеровцев Тегельский лес, заняли военные казармы и на широком фронте вышли на северный берег канала Берлин — Шпандауер Шиффартс. Мощными ударами советские артиллеристы и лётчики подавили немецкие батареи, установленные в Фолькс парке на южном берегу канала. Под прикрытием артиллерийского огня наши войска переправились через канал и завязали бои в заводском районе Сименсштадт. Немцы, засевшие в полуразрушенных зданиях заводов Сименса, оказывали отчаянное сопротивление. Наши штурмовые группы заняли завод распределительных устройств, завод динамомашин и ряд других предприятий. К исходу дня советские части овладели районом Сименсштадт и вышли к реке Шпрее. В восточной части Берлина войска фронта, расширяя плацдарм за рекой Шпрее, сломили упорное сопротивление противника и овладели Герлицким вокзалом и товарной станцией.Наша авиация наносила удары по войскам и военным объектам противника. В воздушных боях за день и огнём зенитной артиллерии сбито 29 немецких самолётов.* * *Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина. Наша пехота днём и ночью штурмует кварталы города, выбивая немцев из укрытий. Пехотинцев активно поддерживают артиллерия и танки, подавляя огневые точки и разрушая узлы вражеского сопротивления. Советские части ворвались на улицы городского района Далем и после упорного боя овладели территорией Ботанического сада, шестью станциями метрополитена и казармами артиллерийского полка. К исходу дня район Далем был полностью очищен от войск противника. На одном участке немцы предприняли контратаку, но, потеряв сотни солдат и офицеров убитыми, поспешно отступили.Советские лётчики в воздушных боях сбили 22 немецких истребителя.* * *Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части прорвали долговременную оборону немцев и ворвались на восточные окраины города Брно. Тем временем другие наши части, обходя Брно с запада, отрезали вражескому гарнизону все пути отхода и ворвались в город с северо-запада. Завязались ожесточённые уличные бои. Советские штурмовые группы, усиленные орудиями и танками, настойчиво продвигались вперёд, очищая от гитлеровцев квартал за кварталом. Противник безуспешно пытался с запада пробиться на помощь к своему гарнизону. После упорных боёв наши войска сегодня днём разгромили немецкий гарнизон и овладели Брно — вторым после Праги городом Чехословакии. Захвачены большие трофеи и много пленных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне