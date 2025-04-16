https://ria.ru/20250416/1597014656.html

Сводки Победы: войска 3-го белорусского фронта овладели крепостью Пиллау

Сводки Победы: войска 3-го белорусского фронта овладели крепостью Пиллау - РИА Новости, 16.04.2025

Сводки Победы: войска 3-го белорусского фронта овладели крепостью Пиллау

25 Апреля 1945

2025-04-16T18:21:00+03:00

2025-04-16T18:21:00+03:00

2025-04-16T18:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 25 апреля овладели последним опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове городом и крепостью ПИЛЛАУ — крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также заняли населённые пункты ЛОХШТАДТ, НОЙХОЙЗЕР, ХИММЕЛЬРАЙХ, ПЛАНТАГЕ, КАМСТИГАЛЛ.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта перерезали все пути, идущие из БЕРЛИНА на запад, и 25 апреля соединились северо-западнее ПОТСДАМА с войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта, завершив, таким образом, полное окружение БЕРЛИНА.В ходе боёв войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта овладели городами ЭЛЬШТАЛЬ, РОРБЕК, МАРКВАРДТ и заняли пригороды БЕРЛИНА: ФАЛЬКЕНЗЕЕ, ФАЛЬКЕНХАГЕН, ЛАГЕРДЕБЕРИЦ. Одновременно войска фронта продолжали вести уличные бои в северной, восточной и юго-восточной части БЕРЛИНА, заняв при этом городские районы ТРЕПТОВ и БРИЦ. Юго-западнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта с боем заняли города МЮЛЛЬРОЗЕ и ФРИДЛАНД. В боях за 24 апреля войска фронта взяли в плен более 3.500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 297, полевых орудий — 110, автомашин — 1.130, паровозов — 16, железнодорожных вагонов — 1.311.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город КЕТЦИН и в юго-западной части БЕРЛИНА городские районы ЛИХТЕРФЕЛЬДЕ, ЦЕЛЕНДОРФ. Севернее города КОТТБУС войска фронта заняли более 40 населённых пунктов, в том числе город ПЕЙТЦ и крупные населённые пункты ДИССЕН, БУРГ, КРАУСНИК, БРИЗЕН. Северо-западнее ДРЕЗДЕНА войска фронта форсировали реку ЭЛЬБА и на западном берегу реки заняли город РИЗА. В районе БАУЦЕН наши войска отбивали контратаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большой урон. В боях за 24 апреля войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили 22 самолёта и 70 полевых орудий.Западнее БЕРЛИНА войска 1-го Украинского фронта освободили из немецкого плена бывшего премьер-министра Французской республики ЭРРИО.На территории Чехословакии северо-западнее города ГОДОНИНА войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населённых пунктов и среди них МИЛЕШОВИЦЕ, ЛИНГАРТСКЕВАЖАНИ, БЛАЖОВИЦЕ, ТВАРОЖНА, ЛИШЕН, ЧЕРНОВИЦЕ, ПРЖИЗЖЕНИЦЕ, ОСТОПОВИЦЕ, ОМИЦЕ и завязали бой на окраинах города БРНО. На аэродроме юго-восточнее БРНО войска фронта захватили 18 самолётов противника.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 24 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 76 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 99 самолётов противника.* * *Войска 3-го Белорусского фронта сегодня овладели городом и крепостью Пиллау. Противник упорно защищал этот последний опорный пункт своей обороны на Земландском полуострове. Развивая наступление, советские части очистили от немцев лесной массив и достигли оборонительного рубежа, построенного в двух-трех километрах от Пиллау. Оборонительный рубеж состоял из противотанкового рва шириною в 6-8 метров и глубиною в 4 метра, нескольких линий траншей, проволочных заграждений и сплошных минных полей. Наши артиллеристы подвергли немецкие позиции ураганному обстрелу. Одновременно советские бомбардировщики и штурмовики нанесли мощные удары с воздуха по укреплениям противника. В результате ожесточенного боя наши войска прорвали вражескую оборону. Не давая гитлеровцам опомниться и организовать сопротивление, гвардейские пехотные и танковые части стремительными ударами с севера и востока ворвались в город Пиллау. Отборные немецкие подразделения засели в каменных домах и сопротивлялись с отчаянием людей, обреченных на гибель. Очищая от гитлеровцев квартал за кварталом, наши бойцы овладели приморской частью Пиллау. К исходу дня войска фронта подавили последние очаги вражеского сопротивления в казармах, в районе верфи и на железнодорожной станции. В боях за Пиллау немцы понесли огромные потери. Захвачено много трофеев и пленных.* * *Войска 1-го Белорусского фронта развивали успешное наступление. Советские танкисты и пехотинцы овладели городом Науон, расположенным северо-западнее Берлина. Затем наши войска нанесли удар в южном направлении и, продвинувшись вперед на 20 километров, перерезали все пути, идущие из Берлина на запад. Сегодня войска 1-го Белорусского фронта соединились с наступающими с юга войсками 1-го Украинского фронта и полностью окружили Берлин.Уличные бои в Берлине не стихают ни днем, ни ночью. Противник бросил в бой различные специальные части и батальоны «фольксштурма». На ряде участков немцы предприняли яростные контратаки, но были отброшены с большими для них потерями. Советские танки и пехота, действующие в северных районах Берлина, ворвались в Тегельский лес и разгромили укрепившихся в нем гитлеровцев. В восточных и юго-восточных районах Берлина войска фронта вышли к реке Шпрее южнее Силезского вокзала. Ночью наши подразделения на подручных средствах переправились через Шпрее и завязали бои в городском районе Трептов. Гитлеровцы оказывали упорное сопротивление. Советские пехотинцы, действуя мелкими группами, дворами обошли вражеские узлы сопротивления и разгромили их. Другие наши части сломили сопротивление противника и прорвались в район Бриц. Оба эти района сегодня заняты нашими войсками. В боях за день уничтожено до 6 тысяч немецких солдат и офицеров.Наша авиация активно поддерживала действия наземных войск, наступающих в районе Берлина. Бомбо-штурмовыми ударами уничтожено много автомашин, взорвано 8 складов с боеприпасами, подавлен огонь 30 артиллерийских и минометных батарей. В воздушных боях сбито 35 немецких самолетов.* * *Войска 1-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Наши пехотинцы и танкисты, с боями продвигаясь вперед, перерезали железнодорожные магистрали Берлин – Бельциг и Берлин – Магдебург. Преодолев сильно заболоченную местность, советские части с хода переправились через реку Хавель и овладели городом Кетцин. Пройдя с боями 25 километров, войска 1-го Украинского фронта сегодня северо-западнее Потсдама соединились с войсками 1-го Белорусского фронта и завершили полное окружение Берлина.В юго-западной части Берлина противник упорно оборонялся на рубеже судоходного канала Тельтов. Под прикрытием артиллерийского огня советские саперы быстро навели мосты, по которым переправились танки, артиллерия и пехота. Подавив вражеское сопротивление на северном берегу канала, наши войска ворвались на улицы городских районов Лихтерфельде и Целендорф. Советские части выбили гитлеровцев из военных казарм, электростанции, нефтесклада и овладели районами Лихтерфельде и Целендорф.В районе города Бауцен крупные силы пехоты и танков противника контратаковали наши войска. Завязались ожесточенные бои. Отражая вражеские контратаки, советские артиллеристы сожгли и подбили до 40 немецких танков и самоходных орудий. На подступах к нашим позициям осталось много вражеских трупов.* * *Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского моря немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн.Авиация флота потопила в Балтийском море четыре транспорта общим водоизмещением в 18 тысяч тонн, сторожевой корабль, быстроходную десантную баржу и три мотобота противника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне