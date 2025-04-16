https://ria.ru/20250416/1597014637.html

Сводки Победы: советские войска занимают пригороды Берлина

Сводки Победы: советские войска занимают пригороды Берлина - РИА Новости, 16.04.2025

Сводки Победы: советские войска занимают пригороды Берлина

24 Апреля 1945

2025-04-16T17:49:00+03:00

2025-04-16T17:49:00+03:00

2025-04-16T17:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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В течение 24 апреля северо-западнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городами КРЕММЕН, ФЛАТОВ, ВЕЛЬТЕН, НАУЕН. Юго-восточнее БЕРЛИНА войска фронта форсировали реку ДАМЕ и заняли пригороды АДЛЕРСХОФ, РУДОВ, АЛЬТ-ГЛИНИККЕ, БОНСДОРФ, где соединились с наступающими с юга войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта. Одновременно войска фронта вели уличные бои в северной и восточной части БЕРЛИНА, заняв при этом городские районы ТЕГЕЛЬ, ВИТЕНАУ, РЕЙНИКЕНДОРФ, Силезский вокзал и городские кварталы, расположенные севернее и восточнее Силезского вокзала. Южнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта овладели городами ФЮРСТЕНБЕРГ и ГУБЕН. В боях за 23 апреля войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 48, полевых орудий — более 200, автомашин — 2.550, паровозов — 88, железнодорожных вагонов — более 1.000, складов с военным имуществом — 113.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли в южной части БЕРЛИНА городские районы МАРИЕНДОРФ, ЛАНКВИЦ, ОСДОРФ, ШТАНСДОРФ и соединились с войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировавшими реку ДАМЕ юго-восточнее БЕРЛИНА. На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта овладели городом ГРОССЕН-ХАЙН. В боях за 23 апреля войска фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров и захватили 38 танков. В числе пленных командир дивизии «Фридрих Людвиг Ян» полковник БЕРМЕНБЛЯЙН.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 23 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 60 самолётов противника.* * *Войска 1-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление. Советские части, продвигающиеся вдоль Руппинер-канала, стремительным ударом заняли город Креммен. Наши танковые соединения и пехота, форсировав Гогенцоллерн-канал, с боями продвинулись вперёд на 20 километров и овладели важным узлом путей сообщения городом Науен. Железнодорожная магистраль Берлин—Гамбург перерезана. Железная дорога Берлин—Ганновер обстреливается советской артиллерией.В северных и восточных районах Берлина продолжалось ожесточённое сражение. Противник бросает в бой кадровые части, войска СС, технические и инженерные части, а также наспех сформированные в Берлине батальоны «фольксштурма». Отмечено несколько случаев, когда гитлеровцы из пулемётов расстреливали фольксштурмовцев, оставивших свои позиции при появлении советских танков. Наши войска, наступающие с севера по берегу озера Тегелер-Зее ворвались на территорию паровозостроительного и артиллерийского заводов и очистили их от гитлеровцев. Советские части, тесня противника к Тегельскому лесу, вышли на улицу Бернауэрштрассе. В восточной части Берлина наши войска настойчиво продвигались вперёд, уничтожая на своём пути вражеские узлы сопротивления. Решительными действиями советские бойцы очистили от немцев территорию железнодорожных ремонтных мастерских, Силезский вокзал и городские кварталы восточнее и севернее Селезского вокзала.Юго-восточнее Берлина войска фронта, сломив упорное сопротивление противника, переправились через реку Даме. Развивая успех, советские части ворвались в пригород Адлерсхоф, овладели авиасборочным заводом и авиационным научно-исследовательским институтом. Отбрасывая врага и нанося ему непрерывные удары, войска 1-го Белорусского фронта заняли ряд пригородов Берлина и соединились с наступающими с юга войсками 1-го Украинского фронта. За день боёв уничтожено свыше 6 тысяч немецких солдат и офицеров, 150 орудий и миномётов, подбито и сожжено 20 немецких танков.Наша авиация оказывала поддержку наземным войскам, участвующим в боях за Берлин. Бомбо-штурмовыми ударами советские лётчики уничтожали танки, автомашины, артиллерийские и миномётные батареи и батареи зенитной артиллерии противника. В воздушных боях за день сбито 26 немецких самолётов.* * *Войска 1-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Ожесточённые уличные бои идут в южной части Берлина. Противник, опираясь на заранее подготовленные опорные пункты обороны, яростно сопротивляется. Немцы установили на чердаках домов пулемёты, а подвалы приспособили под артиллерийские позиции. Вражеские танки и пехота неоднократно переходили в контратаки, но были отброшены с большими для них потерями. Советские части выбили гитлеровцев с территории танкостроительного и авиационного заводов, заняли Мариендорф и ведут бои за переправы через Тельтон-канал. В ожесточённых уличных боях советские штурмовые отряды, усиленные танками и самоходными орудиями, разгромили узлы сопротивления немцев в казармах зенитного полка и у гавани и овладели городскими районами Ланквиц, Осдорф и Штансдорф. На улицах осталось много вражеских трупов и разбитой техники противника. Продвигаясь вперёд, войска 1-го Украинского фронта соединились с войсками 1-го Белорусского фронта, переправившимися через реку Даме. На одном участке фронта немцы ввели в бой пехотную дивизию «Фридрих Людвиг Ян». Она участвовала в боях всего лишь один день. Советские танкисты и пехотинцы разгромили эту дивизию противника. Командир дивизии взят в плен.На Дрезденском направлении наши войска форсировали канал Шварце Ельстер, продвинулись вперед на 20 километров и заняли город Гроссенхайн — узел четырёх железных дорог. Гроссенхайн — промышленный город. В нём имеются машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия. Наши кавалеристы в этом районе захватили 6 железнодорожных эшелонов и большое число автомашин.Войска фронта освободили из фашистской неволи десятки тысяч военнопленных различных национальностей.Советские лётчики, несмотря на неблагоприятную погоду, наносили удары по боевым порядкам и колоннам немецких войск.* * *Авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила в Балтийском море транспорт, быстроходную десантную баржу и самоходный понтон противника.Нашими кораблями в Баренцевом море потоплена немецкая подводная лодка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы