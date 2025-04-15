https://ria.ru/20250415/zhitelnitsa-2011356272.html

Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов

Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов - РИА Новости, 15.04.2025

Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов

Жительница атакованной беспилотником ВСУ квартиры на восьмом этаже дома в Курске Анна рассказала РИА Новости, как ее семья спаслась, выбежав в коридор. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:00:00+03:00

2025-04-15T14:00:00+03:00

2025-04-15T14:00:00+03:00

происшествия

курск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Жительница атакованной беспилотником ВСУ квартиры на восьмом этаже дома в Курске Анна рассказала РИА Новости, как ее семья спаслась, выбежав в коридор. "Все спали... Мы с мужем и ребенок маленький. Мы спали в отдельных комнатах... И мы услышали вначале громкий взрыв такой, подскочили моментально с кровати и побежали в коридор. В эту же секунду ребенок тоже выбежал, то есть мы уже наученные этими звуками, мы сразу же туда побежали. И раздался второй взрыв, нас никак не задело. То, что мы находились в коридоре, нас просто спасло", - рассказала Анна агентству. По ее словам, квартира повреждена, выбиты окна, после пожара жилые помещения залиты водой. "Сразу после удара мы буквально одеться взяли, с ребенком выбежали... Муж ещё оставался, потому что загорелась кухня. Пытался как-то потушить своими силами", - добавила Анна. Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011308746.html

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск, министерство обороны рф (минобороны рф)