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Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов - РИА Новости, 15.04.2025
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14:00 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/zhitelnitsa-2011356272.html
Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов
Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов - РИА Новости, 15.04.2025
Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов
Жительница атакованной беспилотником ВСУ квартиры на восьмом этаже дома в Курске Анна рассказала РИА Новости, как ее семья спаслась, выбежав в коридор. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:00:00+03:00
2025-04-15T14:00:00+03:00
происшествия
курск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Жительница атакованной беспилотником ВСУ квартиры на восьмом этаже дома в Курске Анна рассказала РИА Новости, как ее семья спаслась, выбежав в коридор. "Все спали... Мы с мужем и ребенок маленький. Мы спали в отдельных комнатах... И мы услышали вначале громкий взрыв такой, подскочили моментально с кровати и побежали в коридор. В эту же секунду ребенок тоже выбежал, то есть мы уже наученные этими звуками, мы сразу же туда побежали. И раздался второй взрыв, нас никак не задело. То, что мы находились в коридоре, нас просто спасло", - рассказала Анна агентству. По ее словам, квартира повреждена, выбиты окна, после пожара жилые помещения залиты водой. "Сразу после удара мы буквально одеться взяли, с ребенком выбежали... Муж ещё оставался, потому что загорелась кухня. Пытался как-то потушить своими силами", - добавила Анна. Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.
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происшествия, курск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Курск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Курска рассказала, как ее семья спаслась при атаке дронов

Жительница Курска рассказала, как спаслась при атаке дронов, выбежав в коридор

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramЛиквидация последствий атаки беспилотника на жилой дом в Курске
Ликвидация последствий атаки беспилотника на жилой дом в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Ликвидация последствий атаки беспилотника на жилой дом в Курске
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Жительница атакованной беспилотником ВСУ квартиры на восьмом этаже дома в Курске Анна рассказала РИА Новости, как ее семья спаслась, выбежав в коридор.
«
"Все спали... Мы с мужем и ребенок маленький. Мы спали в отдельных комнатах... И мы услышали вначале громкий взрыв такой, подскочили моментально с кровати и побежали в коридор. В эту же секунду ребенок тоже выбежал, то есть мы уже наученные этими звуками, мы сразу же туда побежали. И раздался второй взрыв, нас никак не задело. То, что мы находились в коридоре, нас просто спасло", - рассказала Анна агентству.
По ее словам, квартира повреждена, выбиты окна, после пожара жилые помещения залиты водой.
"Сразу после удара мы буквально одеться взяли, с ребенком выбежали... Муж ещё оставался, потому что загорелась кухня. Пытался как-то потушить своими силами", - добавила Анна.
Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.
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