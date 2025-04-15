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ПСБ участвует в новой программе льготного кредитования МСП - РИА Новости, 15.04.2025
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18:53 15.04.2025 (обновлено: 18:54 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zhimerina-2011433627.html
ПСБ участвует в новой программе льготного кредитования МСП
ПСБ участвует в новой программе льготного кредитования МСП - РИА Новости, 15.04.2025
ПСБ участвует в новой программе льготного кредитования МСП
ПСБ вошел в число участников программы льготного инвестиционного кредитования МСП, реализуемой Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Корпорацией МСП, сообщила старший... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:53:00+03:00
2025-04-15T18:54:00+03:00
россия
корпорация мсп
псб (банк псб)
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ПСБ вошел в число участников программы льготного инвестиционного кредитования МСП, реализуемой Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Корпорацией МСП, сообщила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина на пленарной сессии V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес". "В условиях высокого уровня ключевой ставки и процентных ставок по стандартным банковским кредитам мы видим снижение спроса компаний на финансирование, в первую очередь, на инвестиционные цели. Одна из наших задач — сохранять доступность кредитования, чтобы дать предпринимателям возможность расширять бизнес. Недавно ПСБ успешно прошел отбор по новой программе льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП, реализуемой Минэкономразвития РФ, Корпорацией МСП и Банком России. Участие в этой программе позволит нам осуществлять финансирование ряда приоритетных отраслей по льготной ставке ниже ключевой на 3,5 процентных пункта", — привели в ПСБ слова Жимериной. Она отметила, что условия льготной программы и зонтичных поручительств интегрированы внутрь кредитного конвейера ПСБ, что ускоряет возможность получения заемных средств. "Уже на этапе, когда предприниматель в онлайн-режиме подает заявку, мы можем оценить его на соответствие условиям программ льготного кредитования и в случае соответствия в автоматическом режиме скорректировать процентную ставку и уровень ожидаемого риска", - пояснила Жимерина. ПСБ также является участником льготной программы, позволяющей кредитовать МСП из новых субъектов по ставкам, не превышающим 10%. Кроме того, банк аккредитован для работы по льготной программе для участников Свободной экономической зоны в новых регионах, реализуемой Фондом развития территорий, и при кредитовании на инвестиционные цели может использовать также портфельное поручительство ВЭБ.РФ, которое покрывает до 70% обязательств заемщика. Банк также работает по льготным программам правительства Москвы и сопровождает все операции МСБ, связанные с выполнением госзаказа. Все эти механизмы способствуют наращиванию доли вклада МСП в экономику страны, резюмировала Жимерина. Как отметил на сессии министр экономического развития России Максим Решетников, валовая добавленная стоимость, созданная субъектами МСП в 2023 году, превысила 37,6 триллиона рублей. В процентном соотношении это 23,9%. По данным Росстата, это максимальное значение с 2019 года. "С 2019 года доля МСП в валовом региональном продукте растет с каждым годом: в 2023 году показатель составил 23,9%. Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах. Важно, чтобы региональные власти и в дальнейшем были заинтересованы в поддержке и стимулировании роста МСП, создавая условия для их развития", — приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономразвития. Пленарная сессия "Бизнес России: новые векторы и новые смыслы" прошла в рамках V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", одним из генеральных партнеров которого выступает ПСБ. Участники сессии обсудили вопросы развития и поддержки субъектов МСП, отметив важность синергии усилий государства, бизнеса и предпринимателей с целью реализации потенциала сектора.
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россия, корпорация мсп, псб (банк псб), поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Россия, Корпорация МСП, ПСБ (Банк ПСБ), Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
ПСБ участвует в новой программе льготного кредитования МСП

Ирина Жимерина: ПСБ вошел в новую госпрограмму льготных кредитов для МСП

© Фото : Пресс-служба ПСБРуководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина на пленарной сессии V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес"
Руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина на пленарной сессии V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина на пленарной сессии V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес"
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ПСБ вошел в число участников программы льготного инвестиционного кредитования МСП, реализуемой Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Корпорацией МСП, сообщила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина на пленарной сессии V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
"В условиях высокого уровня ключевой ставки и процентных ставок по стандартным банковским кредитам мы видим снижение спроса компаний на финансирование, в первую очередь, на инвестиционные цели. Одна из наших задач — сохранять доступность кредитования, чтобы дать предпринимателям возможность расширять бизнес. Недавно ПСБ успешно прошел отбор по новой программе льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП, реализуемой Минэкономразвития РФ, Корпорацией МСП и Банком России. Участие в этой программе позволит нам осуществлять финансирование ряда приоритетных отраслей по льготной ставке ниже ключевой на 3,5 процентных пункта", — привели в ПСБ слова Жимериной.
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Она отметила, что условия льготной программы и зонтичных поручительств интегрированы внутрь кредитного конвейера ПСБ, что ускоряет возможность получения заемных средств. "Уже на этапе, когда предприниматель в онлайн-режиме подает заявку, мы можем оценить его на соответствие условиям программ льготного кредитования и в случае соответствия в автоматическом режиме скорректировать процентную ставку и уровень ожидаемого риска", - пояснила Жимерина.
ПСБ также является участником льготной программы, позволяющей кредитовать МСП из новых субъектов по ставкам, не превышающим 10%. Кроме того, банк аккредитован для работы по льготной программе для участников Свободной экономической зоны в новых регионах, реализуемой Фондом развития территорий, и при кредитовании на инвестиционные цели может использовать также портфельное поручительство ВЭБ.РФ, которое покрывает до 70% обязательств заемщика. Банк также работает по льготным программам правительства Москвы и сопровождает все операции МСБ, связанные с выполнением госзаказа. Все эти механизмы способствуют наращиванию доли вклада МСП в экономику страны, резюмировала Жимерина.
Как отметил на сессии министр экономического развития России Максим Решетников, валовая добавленная стоимость, созданная субъектами МСП в 2023 году, превысила 37,6 триллиона рублей. В процентном соотношении это 23,9%. По данным Росстата, это максимальное значение с 2019 года.
"С 2019 года доля МСП в валовом региональном продукте растет с каждым годом: в 2023 году показатель составил 23,9%. Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах. Важно, чтобы региональные власти и в дальнейшем были заинтересованы в поддержке и стимулировании роста МСП, создавая условия для их развития", — приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономразвития.
Пленарная сессия "Бизнес России: новые векторы и новые смыслы" прошла в рамках V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", одним из генеральных партнеров которого выступает ПСБ. Участники сессии обсудили вопросы развития и поддержки субъектов МСП, отметив важность синергии усилий государства, бизнеса и предпринимателей с целью реализации потенциала сектора.
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