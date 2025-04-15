https://ria.ru/20250415/zemletryasenie-2011282642.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2025

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло днем во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T06:15:00+03:00

2025-04-15T06:15:00+03:00

2025-04-15T06:15:00+03:00

тихий океан

северо-курильск

парамушир

елена семенова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:548:2061:1707_1920x0_80_0_0_204ce7bd1d39faded5961cbdb204dcad.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло днем во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане 15 апреля в 11.50 (03.50 мск). Его эпицентр находился в 164 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 42 километра", - рассказала собеседница агентства. По данным сейсмолога, в населенных пунктах Курил землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250415/zemletryasenie-2011271183.html

тихий океан

северо-курильск

парамушир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова