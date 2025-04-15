https://ria.ru/20250415/zemletryasenie-2011282642.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло днем во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:15:00+03:00
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тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло днем во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане 15 апреля в 11.50 (03.50 мск). Его эпицентр находился в 164 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 42 километра", - рассказала собеседница агентства. По данным сейсмолога, в населенных пунктах Курил землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250415/zemletryasenie-2011271183.html
тихий океан
северо-курильск
парамушир
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тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова
Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2