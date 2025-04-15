https://ria.ru/20250415/zemletryasenie-2011271183.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:59:00+03:00

2025-04-15T01:59:00+03:00

2025-04-15T01:59:00+03:00

кунашир (остров)

тихий океан

южно-курильск

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 15 апреля в 9.17 (01.17 мск). Его эпицентр находился в 60 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители райцентра Южно-Курильск на Кунашире. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250414/kaliforniya-2011238127.html

кунашир (остров)

тихий океан

южно-курильск

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кунашир (остров), тихий океан, южно-курильск, елена семенова