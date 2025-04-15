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У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2025
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01:59 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/zemletryasenie-2011271183.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 15.04.2025
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кунашир (остров)
тихий океан
южно-курильск
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 15 апреля в 9.17 (01.17 мск). Его эпицентр находился в 60 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители райцентра Южно-Курильск на Кунашире. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250414/kaliforniya-2011238127.html
кунашир (остров)
тихий океан
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кунашир (остров), тихий океан, южно-курильск, елена семенова
Кунашир (остров), Тихий океан, Южно-Курильск, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкОстров Кунашир
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Андрей Зима
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 15 апреля в 9.17 (01.17 мск). Его эпицентр находился в 60 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства.
Сейсмолог отметила, что подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители райцентра Южно-Курильск на Кунашире. Тревога цунами не объявлялась.
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Кунашир (остров)Тихий океанЮжно-КурильскЕлена Семенова
 
 
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