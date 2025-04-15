https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011427648.html
Зеленский дерзко высказался о спецпосланнике Трампа
Зеленский дерзко высказался о спецпосланнике Трампа - РИА Новости, 15.04.2025
Зеленский дерзко высказался о спецпосланнике Трампа
Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждает вопросы вне своей компетенции. Его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:26:00+03:00
2025-04-15T18:26:00+03:00
2025-04-15T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждает вопросы вне своей компетенции. Его слова приводит "Страна.ua".Так глава киевского режима отреагировал на заявление Уиткоффа о том, что в контексте украинского урегулирования, выходящего за рамки "так называемых пяти территорий", появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира.Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В марте Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский дерзко высказался о спецпосланнике Трампа
Зеленский заявил, что Уиткофф обсуждает вопросы вне своей компетенции