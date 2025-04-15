В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота
Депутат Хамитов сравнил Зеленского с героем анекдота о бедном и богатом друзьях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") после выпада Владимира Зеленского о том, что США более тепло ведут диалог с Россией, чем с Украиной, сравнил Зеленского с героем анекдота про бедного и богатого приятелей.
Ранее в ходе интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США после слов о том, что Штаты более тепло разговаривают с Россией, чем с Украиной.
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"Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, а второй оставлять себе. Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам. Конечно, для Зеленского вполне естественно быть похожим на героев анекдотов", - сказал Хамитов РИА Новости.
Он отметил, что следом вспоминаются и другие анекдоты: про ревнивых жён, видящих "улики" даже в их отсутствии.
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"Но когда степень карикатурности зашкаливает, это означает только одно: развязка становится всё ближе. Ни один нормальный партнёр не будет терпеть рядом ревнивую капризульку, которой и интонации не те, и смотрят на нее не так, и содержат не в такой роскоши, как ей хочется", - добавил политик.
Хамитов считает, что глава киевского режима произвел из себя новый "истеричный выпад", на этот раз - снова в адрес США. По словам депутата Госдумы, Зеленскому неплохо бы вспомнить, что именно благодаря предыдущей американской администрации он до сих пор ещё может высказывать какие-то "мнения", но, по всей видимости, "память его покинула сразу после совести - если что-то из этого вообще в нем когда-то ночевало".