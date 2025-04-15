https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011369962.html

В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота

В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота - РИА Новости, 15.04.2025

В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") после выпада Владимира Зеленского о том, что США более тепло ведут диалог с Россией, чем с Украиной, сравнил... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:57:00+03:00

2025-04-15T14:57:00+03:00

2025-04-15T14:57:00+03:00

сша

владимир зеленский

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") после выпада Владимира Зеленского о том, что США более тепло ведут диалог с Россией, чем с Украиной, сравнил Зеленского с героем анекдота про бедного и богатого приятелей. Ранее в ходе интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США после слов о том, что Штаты более тепло разговаривают с Россией, чем с Украиной. "Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, а второй оставлять себе. Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам. Конечно, для Зеленского вполне естественно быть похожим на героев анекдотов", - сказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что следом вспоминаются и другие анекдоты: про ревнивых жён, видящих "улики" даже в их отсутствии. "Но когда степень карикатурности зашкаливает, это означает только одно: развязка становится всё ближе. Ни один нормальный партнёр не будет терпеть рядом ревнивую капризульку, которой и интонации не те, и смотрят на нее не так, и содержат не в такой роскоши, как ей хочется", - добавил политик. Хамитов считает, что глава киевского режима произвел из себя новый "истеричный выпад", на этот раз - снова в адрес США. По словам депутата Госдумы, Зеленскому неплохо бы вспомнить, что именно благодаря предыдущей американской администрации он до сих пор ещё может высказывать какие-то "мнения", но, по всей видимости, "память его покинула сразу после совести - если что-то из этого вообще в нем когда-то ночевало".

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004199897.html

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011345749.html

https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html

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сша, владимир зеленский, амир хамитов, госдума рф