https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011347197.html

На Западе резко высмеяли Зеленского после панического заявления

На Западе резко высмеяли Зеленского после панического заявления - РИА Новости, 15.04.2025

На Западе резко высмеяли Зеленского после панического заявления

Говоря о том, что США якобы находятся под влиянием России, Владимир Зеленский показывает, что ему не нравится стремление Вашингтона знать правду о происходящем... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:14:00+03:00

2025-04-15T13:14:00+03:00

2025-04-15T13:14:00+03:00

в мире

сша

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владимир зеленский

чей боуз

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Говоря о том, что США якобы находятся под влиянием России, Владимир Зеленский показывает, что ему не нравится стремление Вашингтона знать правду о происходящем на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Наркофюрер недоволен тем, что американцам нравится правда", — говорится в публикации.По мнению эксперта, глава киевского режима чувствовал себя комфортнее, когда прошлая американская администрация оказывала ему всестороннюю поддержку."Он предпочитал, чтобы его старый приятель-банкомат сонный Джо вторил его чуши", — резюмировал Боуз.Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, завив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиций по Украине, а также пожаловался, что некие "российские нарративы" информационно побеждают в Вашингтоне.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.

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https://ria.ru/20250414/istrebiteli-2011125152.html

https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп