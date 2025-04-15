На Западе резко высмеяли Зеленского после панического заявления
Журналист Боуз: Зеленский недоволен, что американцам нравится правда
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Говоря о том, что США якобы находятся под влиянием России, Владимир Зеленский показывает, что ему не нравится стремление Вашингтона знать правду о происходящем на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
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"Наркофюрер недоволен тем, что американцам нравится правда", — говорится в публикации.
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По мнению эксперта, глава киевского режима чувствовал себя комфортнее, когда прошлая американская администрация оказывала ему всестороннюю поддержку.
"Он предпочитал, чтобы его старый приятель-банкомат сонный Джо вторил его чуши", — резюмировал Боуз.
Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, завив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиций по Украине, а также пожаловался, что некие "российские нарративы" информационно побеждают в Вашингтоне.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.