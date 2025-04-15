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В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики - РИА Новости, 15.04.2025
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13:07 15.04.2025 (обновлено: 13:29 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011345749.html
В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики
В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики - РИА Новости, 15.04.2025
В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики
Своими высказываниями в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса Владимир Зеленский противоречит попыткам завершить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:07:00+03:00
2025-04-15T13:29:00+03:00
в мире
украина
сша
америка
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Своими высказываниями в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса Владимир Зеленский противоречит попыткам завершить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь американского политика Тейлор ван Кирк, слова которого приводит Daily Mail."Вместо того, чтобы неверно характеризовать риторику вице-президента Вэнса, президент Зеленский должен сосредоточиться на том, чтобы довести этот конфликт до мирного завершения. Его комментарии контрпродуктивны для цели достижения мира для его страны", — сказал представитель вице-президента.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию.По мнению главы Белого дома, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011298299.html
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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики

Представитель Вэнса ван Кирк: нападки Зеленского противоречат стремлению к миру

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Своими высказываниями в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса Владимир Зеленский противоречит попыткам завершить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь американского политика Тейлор ван Кирк, слова которого приводит Daily Mail.
«
"Вместо того, чтобы неверно характеризовать риторику вице-президента Вэнса, президент Зеленский должен сосредоточиться на том, чтобы довести этот конфликт до мирного завершения. Его комментарии контрпродуктивны для цели достижения мира для его страны", — сказал представитель вице-президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Он не может": на Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском
Вчера, 09:33
В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию.
По мнению главы Белого дома, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории
14 апреля, 06:36
 
В миреУкраинаСШААмерикаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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