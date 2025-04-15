https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011345749.html

В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики

В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики - РИА Новости, 15.04.2025

В администрации Трампа жестко унизили Зеленского после его истерики

Своими высказываниями в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса Владимир Зеленский противоречит попыткам завершить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:07:00+03:00

2025-04-15T13:07:00+03:00

2025-04-15T13:29:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Своими высказываниями в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса Владимир Зеленский противоречит попыткам завершить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь американского политика Тейлор ван Кирк, слова которого приводит Daily Mail."Вместо того, чтобы неверно характеризовать риторику вице-президента Вэнса, президент Зеленский должен сосредоточиться на том, чтобы довести этот конфликт до мирного завершения. Его комментарии контрпродуктивны для цели достижения мира для его страны", — сказал представитель вице-президента.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию.По мнению главы Белого дома, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011298299.html

https://ria.ru/20250414/zelenskij-2011074109.html

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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский