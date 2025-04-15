Вэнс раскритиковал Зеленского за выпады в адрес США
Вэнс назвал слова Зеленского о теплом общении США с Россией абсурдом
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США.
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"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому. — Прим. ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских. <…> Это очевидно непродуктивно", — заявил он.
Вэнс отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические красные линии для обеих сторон конфликта.
В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную, неотредактированную версию.
По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
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