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Вэнс раскритиковал Зеленского за выпады в адрес США - РИА Новости, 15.04.2025
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10:18 15.04.2025 (обновлено: 14:27 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html
Вэнс раскритиковал Зеленского за выпады в адрес США
Вэнс раскритиковал Зеленского за выпады в адрес США - РИА Новости, 15.04.2025
Вэнс раскритиковал Зеленского за выпады в адрес США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:18:00+03:00
2025-04-15T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США."Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому. — Прим. ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских. &lt;…&gt; Это очевидно непродуктивно", — заявил он.Вэнс отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические красные линии для обеих сторон конфликта.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную, неотредактированную версию.По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011298299.html
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сша, россия, украина, в мире, владимир зеленский
США, Россия, Украина, В мире, Владимир Зеленский
Вэнс раскритиковал Зеленского за выпады в адрес США

Вэнс назвал слова Зеленского о теплом общении США с Россией абсурдом

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США.
«
"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому. — Прим. ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских. <…> Это очевидно непродуктивно", — заявил он.
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Вэнс отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические красные линии для обеих сторон конфликта.
В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную, неотредактированную версию.
По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
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