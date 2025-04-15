"Он не может": на Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском
Журналист Боуз заявил, что Трамп не может терпеть Зеленского
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выносит Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
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"Он не может терпеть Зеленского", — написал эксперт.
Так журналист отреагировал на слова лидера Соединенных Штатов в адрес главы киевского режима о том, что тот всегда стремится только к получению нового оружия.
Американский президент, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявлял, что, по его оценке, все идет хорошо. Он отмечал, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
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Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot. По словам Левитт, американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
В понедельник глава киевского режима также выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках зенитных ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, прошедшем летом 2024 года. Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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