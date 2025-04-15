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"Он не может": на Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 15.04.2025
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09:33 15.04.2025 (обновлено: 16:47 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011298299.html
"Он не может": на Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском
"Он не может": на Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 15.04.2025
"Он не может": на Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском
Президент США Дональд Трамп не выносит Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:33:00+03:00
2025-04-15T16:47:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выносит Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Он не может терпеть Зеленского", — написал эксперт.Так журналист отреагировал на слова лидера Соединенных Штатов в адрес главы киевского режима о том, что тот всегда стремится только к получению нового оружия.Американский президент, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявлял, что, по его оценке, все идет хорошо. Он отмечал, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot. По словам Левитт, американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.В понедельник глава киевского режима также выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках зенитных ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, прошедшем летом 2024 года. Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011160550.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, чей боуз
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз
"Он не может": на Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском

Журналист Боуз заявил, что Трамп не может терпеть Зеленского

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выносит Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«
"Он не может терпеть Зеленского", — написал эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени
14 апреля, 19:22
Так журналист отреагировал на слова лидера Соединенных Штатов в адрес главы киевского режима о том, что тот всегда стремится только к получению нового оружия.
Американский президент, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявлял, что, по его оценке, все идет хорошо. Он отмечал, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России
14 апреля, 14:32
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot. По словам Левитт, американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
В понедельник глава киевского режима также выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках зенитных ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, прошедшем летом 2024 года. Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине
12 апреля, 10:59
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЧей Боуз
 
 
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