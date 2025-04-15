https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011269707.html

В Италии думают о защите режима Зеленского, заявило посольство России

В Италии думают о защите режима Зеленского, заявило посольство России - РИА Новости, 15.04.2025

В Италии думают о защите режима Зеленского, заявило посольство России

Посольство РФ в Италии, комментируя попытки Рима накалить антироссийские настроения и помешать урегулированию конфликта на Украине, заявило, что итальянские... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:04:00+03:00

2025-04-15T01:04:00+03:00

2025-04-15T01:04:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Италии, комментируя попытки Рима накалить антироссийские настроения и помешать урегулированию конфликта на Украине, заявило, что итальянские власти думают не о справедливости, дипломатии и мире, а о защите коррумпированного преступного режима Владимира Зеленского. Как отметили в посольстве РФ, на фоне предпринимаемых руководством России и США усилий по деэскалации и созданию условий для завершения конфликта на Украине политический и медийный истеблишмент Италии предпринимает очередные попытки для того, чтобы накалить антироссийские настроения и помешать мирному процессу. "Складывается впечатление, что сегодня в Риме думают не о правде, справедливости, дипломатии и мире, а прежде всего - о защите полностью скомпрометировавшего себя коррумпированного и преступного режима Зеленского, а также о распространении всеми доступными средствами киевской военной пропаганды", - говорится в Telegram-канале посольства. Так, 11 апреля 2025 года премия имени Одоардо Фокерини за свободу прессы была вручена журналистке RAI Стефани Баттистини, скандально прославившейся тем, что в августе 2024 года вместе с отрядами ВСУ она вторглась на территорию российской Курской области и, выполняя заказы украинских властей, приняла участие в пропагандистском обеспечении преступной операции, в результате которой сотни российских граждан погибли или были замучены в украинских застенках. Подчеркивается, что в ее "свободных" репортажах ни слова не говорится о зверствах и военных преступлениях, которые устраивали украинские войска на территории РФ. По факту незаконного пересечения границы РФ и осуществления видеосъемки в Судже в августе 2024 года ФСБ завела уголовное дело на Баттистини и еще одного журналиста - Симони Трайни. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". Их действия подпадают под действие Уголовного кодекса, российские компетентные ведомства предпринимают необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками телерадиокомпании преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер, подчеркивается в сообщении дипведомства. Посольство РФ подчеркивает, что именно в таком духе продолжает работать итальянская информационная машина вот уже 11 лет, начиная с антиконституционного госпереворота на Украине и прихода к власти режима, развязавшего войну на Донбассе. Кроме того, за все это время в Италии никто не возмущался злодеяниями и убийствами мирных жителей, совершаемыми украинскими неонацистами на Донбассе, не стал добиваться правды относительно инсценировки в Буче, не потребовал привлечения к ответственности за гибель десятков российских журналистов, в том числе с помощью террористических актов на территории РФ, и не требовал прекратить использование киевским режимом украинского населения в качестве "живого щита" и других нарушениях международного гуманитарного права. "Именно такой подход мы видим в реакции на произошедшее в воскресенье в Сумах, где был поражен объект, на котором происходила "сходка" украинских военачальников и их иностранных наставников, посвященная обсуждению планов дальнейших военных операций против России, в том числе в Курской области", - добавили в посольстве. Украинские СМИ и официальные источники в понедельник начали публиковать сообщения о том, кто конкретно был ликвидирован в результате удара: Бердичевская районная военная администрация Житомирской области в официальном аккаунте сообщила, что в Сумах погиб полковник ВСУ Юрий Юла, позднее этот пост был удален. Также телеканал "Общественное" сообщил, что погиб военнослужащий-контрактник ВСУ Владимир Жеребцов. "Общественное" также сообщало, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в этом городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения военных, заявила в воскресенье, 13 апреля, и депутат Рады Марьяна Безуглая.

https://ria.ru/20250414/italiya-2011226876.html

https://ria.ru/20250413/krym-2010953450.html

https://ria.ru/20250411/peregovory-2010618830.html

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россия, италия, украина, владимир зеленский, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины