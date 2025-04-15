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Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки

Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки - РИА Новости, 15.04.2025

Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки

С падением Орды в XV веке исчез общий враг крымских татар и русских. Начался конфликт между государствами, который длился почти два столетия. Что делили Крым и Москва? Почему один из крымско-татарских походов историки сравнивают с нашествием Батыя? Как Москва укрепляла оборону от набегов врага? И зачем в России построили Большую засечную черту?

2025-04-15T11:50:00+03:00

2025-04-15T11:50:00+03:00

2025-04-15T11:50:00+03:00

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Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки audio/mpeg

Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки audio/mpeg

Эксперт эпизода: Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Екатерина КудрявцеваГолос: Артем Буфтяк, Артем Коротков

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русское географическое общество, история, подкаст, новороссия, аудио