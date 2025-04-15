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Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки - РИА Новости, 15.04.2025
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Новороссия.Русский фронтир
 
11:50 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/zaseki-2011318037.html
Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки
Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки - РИА Новости, 15.04.2025
Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки
С падением Орды в XV веке исчез общий враг крымских татар и русских. Начался конфликт между государствами, который длился почти два столетия. Что делили Крым и Москва? Почему один из крымско-татарских походов историки сравнивают с нашествием Батыя? Как Москва укрепляла оборону от набегов врага? И зачем в России построили Большую засечную черту?
2025-04-15T11:50:00+03:00
2025-04-15T11:50:00+03:00
новороссия.русский фронтир
русское географическое общество
история
подкаст
новороссия
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Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки
Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки
audio/mpeg
Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки
Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки
audio/mpeg
Эксперт эпизода: Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Екатерина КудрявцеваГолос: Артем Буфтяк, Артем Коротков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русское географическое общество, история, подкаст, новороссия, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Русское географическое общество, история, Подкаст, Новороссия

Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки

Новороссия.Русский фронтир
Старый враг. Как Крым и Москва раздружились, а в Диком поле возвели засеки
Вчера, 11:50
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С падением Орды в XV веке исчез общий враг крымских татар и русских. Начался конфликт между государствами, который длился почти два столетия. Что делили Крым и Москва? Почему один из крымско-татарских походов историки сравнивают с нашествием Батыя? Как Москва укрепляла оборону от набегов врага? И зачем в России построили Большую засечную черту?
Эксперт эпизода:
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Звукорежиссер: Олег Чижов
Редактор: Екатерина Кудрявцева
Голос: Артем Буфтяк, Артем Коротков
 
Новороссия.Русский фронтирРусское географическое обществоисторияПодкастНовороссия
 
 
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