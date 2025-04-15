https://ria.ru/20250415/zarnitsy-2011386655.html
В Красноярске на финале "Зарницы 2.0" установлен рекорд РФ ко Дню Победы
В Красноярске на финале "Зарницы 2.0" установлен рекорд РФ ко Дню Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В Красноярске на финале "Зарницы 2.0" установлен рекорд РФ ко Дню Победы
Участники "Движения Первых" на закрытии военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Красноярске установили рекорд России, выстроившись в цифру 80 в честь Дня... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:11:00+03:00
2025-04-15T16:11:00+03:00
2025-04-15T16:11:00+03:00
красноярск
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Участники "Движения Первых" на закрытии военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Красноярске установили рекорд России, выстроившись в цифру 80 в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. По ее данным, в Красноярске подвели итоги муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Участниками стали школьники, студенты колледжей и техникумов в возрасте от 6 лет до 21 года. Всего в игре приняли участие более 31 тысячи человек, из которых 2360 представили свои образовательные организации на муниципальном этапе. "Представители старшего поколения хорошо помнят "Зарницу". Она объединяла, воспитывала в нас стремление помогать товарищам, работать в команде. Современная "Зарница" всё также актуальна и популярна. В игру гармонично вошли новые дисциплины, как, например, управление беспилотниками. Это одно из важнейших направлений для реализации задачи, поставленной президентом, о достижении технологического лидерства страны. Гордимся нашими школьниками и студентами, которые сохраняют традиции нашего государства", – приводит пресс-служба слова мэра Красноярска Владислава Логинова. Отмечается, что команды-победительницы, кроме младшей возрастной категории, будут представлять Красноярск на зональном этапе игры 30 мая 2025 года в городе Сосновоборск. "Важной частью церемонии закрытия стало установление рекорда России: 1856 участников "Движения Первых" выстроились в цифру 80 в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Рекорд был зафиксирован представителем АНО "Сильнейшая нация мира". Достижение будет опубликовано в реестре рекордов СНМ", - говорится в сообщении. "Зарница 2.0" – это модернизированная версия тактической игры, берущая начало в 60-х годах прошлого века, возродившаяся в 2024 году. С 7 по 11 апреля в состязаниях приняли участие свыше 200 команд в четырёх возрастных категориях: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-17 лет) и специальная (18-21 год). Во время игры бойцы проходили командные и индивидуальные испытания.
https://ria.ru/20250409/gossovet-2010198135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярск, россия, красноярский край, 80-летие победы в великой отечественной войне
Красноярск, Россия, Красноярский край, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Красноярске на финале "Зарницы 2.0" установлен рекорд РФ ко Дню Победы
В Красноярске на финале "Зарницы 2.0" установлен рекорд России ко Дню Победы
КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Участники "Движения Первых" на закрытии военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Красноярске установили рекорд России, выстроившись в цифру 80 в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.
По ее данным, в Красноярске подвели итоги муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Участниками стали школьники, студенты колледжей и техникумов в возрасте от 6 лет до 21 года. Всего в игре приняли участие более 31 тысячи человек, из которых 2360 представили свои образовательные организации на муниципальном этапе.
"Представители старшего поколения хорошо помнят "Зарницу". Она объединяла, воспитывала в нас стремление помогать товарищам, работать в команде. Современная "Зарница" всё также актуальна и популярна. В игру гармонично вошли новые дисциплины, как, например, управление беспилотниками. Это одно из важнейших направлений для реализации задачи, поставленной президентом, о достижении технологического лидерства страны. Гордимся нашими школьниками и студентами, которые сохраняют традиции нашего государства", – приводит пресс-служба слова мэра Красноярска Владислава Логинова.
Отмечается, что команды-победительницы, кроме младшей возрастной категории, будут представлять Красноярск на зональном этапе игры 30 мая 2025 года в городе Сосновоборск.
"Важной частью церемонии закрытия стало установление рекорда России: 1856 участников "Движения Первых" выстроились в цифру 80 в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Рекорд был зафиксирован представителем АНО "Сильнейшая нация мира". Достижение будет опубликовано в реестре рекордов СНМ", - говорится в сообщении.
"Зарница 2.0" – это модернизированная версия тактической игры, берущая начало в 60-х годах прошлого века, возродившаяся в 2024 году. С 7 по 11 апреля в состязаниях приняли участие свыше 200 команд в четырёх возрастных категориях: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-17 лет) и специальная (18-21 год). Во время игры бойцы проходили командные и индивидуальные испытания.