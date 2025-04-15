Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действия "Запада"
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.