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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 15.04.2025 (обновлено: 14:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zapad-2011346049.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 15.04.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:10:00+03:00
2025-04-15T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Артиллеристы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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