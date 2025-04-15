https://ria.ru/20250415/zakharova-2011460524.html

Захарова назвала возможный отказ Сербии в ЕС евронацизмом

Захарова назвала возможный отказ Сербии в ЕС евронацизмом - РИА Новости, 15.04.2025

Захарова назвала возможный отказ Сербии в ЕС евронацизмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о том, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если сербский президент... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:04:00+03:00

2025-04-15T21:04:00+03:00

2025-04-15T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о том, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если сербский президент Александр Вучич приедет на парад Победы в Москве. Такую информацию ранее опубликовала газета Financial Times. "Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали "людьми второго сорта", - написала Захарова в Telegram-канале, комментируя информацию издания. При этом ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

https://ria.ru/20250412/briks-2010947100.html

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