https://ria.ru/20250415/zaharova-2011349326.html

Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область

Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область - РИА Новости, 15.04.2025

Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область

Удар беспилотников по Курской области особенно цинично выглядит на фоне заявлений Киева о якобы стремлении к миру, Москва призывает мировое сообщество осудить... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:21:00+03:00

2025-04-15T13:21:00+03:00

2025-04-15T13:21:00+03:00

курск

россия

курская область

мария захарова

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011292826_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_855189421917d4ba81432e8182ee9d3c.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар беспилотников по Курской области особенно цинично выглядит на фоне заявлений Киева о якобы стремлении к миру, Москва призывает мировое сообщество осудить действия киевского режима, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников. "Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений – преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение" нашей стране", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Россия, подчеркнула она, призывает международное сообщество осудить действия киевского режима и показать решительный настрой на то, чтобы положить конец "кровавым деяниям банды Зеленского".

https://ria.ru/20250415/udar-2011300285.html

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

курск

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курск, россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия