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Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область - РИА Новости, 15.04.2025
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13:21 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/zaharova-2011349326.html
Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область
Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область - РИА Новости, 15.04.2025
Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область
Удар беспилотников по Курской области особенно цинично выглядит на фоне заявлений Киева о якобы стремлении к миру, Москва призывает мировое сообщество осудить... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:21:00+03:00
2025-04-15T13:21:00+03:00
курск
россия
курская область
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар беспилотников по Курской области особенно цинично выглядит на фоне заявлений Киева о якобы стремлении к миру, Москва призывает мировое сообщество осудить действия киевского режима, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников. "Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений – преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение" нашей стране", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Россия, подчеркнула она, призывает международное сообщество осудить действия киевского режима и показать решительный настрой на то, чтобы положить конец "кровавым деяниям банды Зеленского".
https://ria.ru/20250415/udar-2011300285.html
https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html
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курск, россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия
Курск, Россия, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Курскую область

Захарова: удар БПЛА по Курской области выглядит цинично на фоне заявлений Киева

© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Правительство Курской области
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар беспилотников по Курской области особенно цинично выглядит на фоне заявлений Киева о якобы стремлении к миру, Москва призывает мировое сообщество осудить действия киевского режима, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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"Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений – преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение" нашей стране", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Россия, подчеркнула она, призывает международное сообщество осудить действия киевского режима и показать решительный настрой на то, чтобы положить конец "кровавым деяниям банды Зеленского".
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КурскРоссияКурская областьМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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