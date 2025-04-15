https://ria.ru/20250415/yellen-2011288684.html

Экс-глава Минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа

Экс-глава Минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа - РИА Новости, 15.04.2025

Экс-глава Минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа

Экс-глава минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью Блумберг ТВ, что считает политику пошлин президента США Дональда Трампа ошибочной. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:39:00+03:00

2025-04-15T08:39:00+03:00

2025-04-15T11:23:00+03:00

сша

китай

вьетнам

дональд трамп

джанет йеллен

министерство финансов сша

федеральная резервная система сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009134824_0:14:2282:1298_1920x0_80_0_0_7e06b77c81c82fcc88b005fceac34e14.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экс-глава минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью Блумберг ТВ, что считает политику пошлин президента США Дональда Трампа ошибочной. "Думаю, что вся эта политика полностью ошибочна. Цели неясны. Обоснование пошлин… неясно и неразумно", - заявила Йеллен. В частности, Йеллен заявила, что ей кажется странным введение высоких пошлин в отношении Вьетнама, поскольку США ранее активно способствовали производству товаров на территории этой страны в попытке диверсифицировать цепочки поставок по причинам нацбезопасности. Что касается Китая, Йеллен считает, что Пекин предпочел бы устранить недавно созданные торговые барьеры, если бы США пошли на этот шаг первыми. Пошлины в отношении Китая лягут бременем на американские домохозяйства, приведут к разрыву экономических связей между двумя странами, заявила она. Она добавила, что недавняя нестабильность на рынке облигаций и ослабление доллара свидетельствует о "потере доверия". В то же время она полагает, что ситуация пока не требует вмешательства ФРС. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250414/isk-2011255786.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011143489.html

сша

китай

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, вьетнам, дональд трамп, джанет йеллен, министерство финансов сша, федеральная резервная система сша, в мире