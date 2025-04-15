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Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве - РИА Новости, 15.04.2025
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14:34 15.04.2025 (обновлено: 14:56 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/yaroslavskaya-2011358919.html
Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве
Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве - РИА Новости, 15.04.2025
Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что держит на контроле ситуацию с девочкой-подростком, которая,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:34:00+03:00
2025-04-15T14:56:00+03:00
происшествия
ольга ярославская
убийство мужчины на юге москвы
россия
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что держит на контроле ситуацию с девочкой-подростком, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы. Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого. "Важно отметить, что семья на учете не состояла, ранее никаких сигналов о неблагополучии не поступало. Девочка, о которой идет речь, характеризуется положительно, как со стороны образовательной организации, так и со стороны окружения. Призываю всех воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальных результатов следствия. Держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20250415/ubijstvo-2011318818.html
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происшествия, ольга ярославская, убийство мужчины на юге москвы, россия, москва
Происшествия, Ольга Ярославская, Убийство мужчины на юге Москвы, Россия, Москва
Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве

Омбудсмен Ярославская курирует ситуацию с подозреваемой в убийстве отца девочкой

© Фото : ГСУ СК России по Москве 15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Москве
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что держит на контроле ситуацию с девочкой-подростком, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы.
Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого.
"Важно отметить, что семья на учете не состояла, ранее никаких сигналов о неблагополучии не поступало. Девочка, о которой идет речь, характеризуется положительно, как со стороны образовательной организации, так и со стороны окружения. Призываю всех воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальных результатов следствия. Держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру
Вчера, 11:16
 
ПроисшествияОльга ЯрославскаяУбийство мужчины на юге МосквыРоссияМосква
 
 
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