Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве
Омбудсмен Ярославская курирует ситуацию с подозреваемой в убийстве отца девочкой
© Фото : ГСУ СК России по Москве 15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что держит на контроле ситуацию с девочкой-подростком, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы.
Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого.
"Важно отметить, что семья на учете не состояла, ранее никаких сигналов о неблагополучии не поступало. Девочка, о которой идет речь, характеризуется положительно, как со стороны образовательной организации, так и со стороны окружения. Призываю всех воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальных результатов следствия. Держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.