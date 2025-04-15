https://ria.ru/20250415/yaroslavskaya-2011358919.html

Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве

Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве - РИА Новости, 15.04.2025

Омбудсмен занялась ситуацией с девочкой, подозреваемой в убийстве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что держит на контроле ситуацию с девочкой-подростком, которая,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:34:00+03:00

2025-04-15T14:34:00+03:00

2025-04-15T14:56:00+03:00

происшествия

ольга ярославская

убийство мужчины на юге москвы

россия

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что держит на контроле ситуацию с девочкой-подростком, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы. Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого. "Важно отметить, что семья на учете не состояла, ранее никаких сигналов о неблагополучии не поступало. Девочка, о которой идет речь, характеризуется положительно, как со стороны образовательной организации, так и со стороны окружения. Призываю всех воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальных результатов следствия. Держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20250415/ubijstvo-2011318818.html

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